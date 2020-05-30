Эскортница назвала 8 признаков в поведении мужчины, по которым можно вычислить измену

Саманта Х — журналист, мама, а с 2012 года ещё и высококлассная девушка по вызову. За годы работы в новоприобретённой профессии красотка под микроскопом изучила своих клиентов и выведала у них всю нужную информацию, и теперь может с уверенностью сказать, по каким признакам определить изменщика.
Во-первых, должна сказать, не все мужчины изменяют. Во-вторых, зато многие — ещё как. Как эскортница, я часами выслушивала проблемы всех типов мужчин. Женатые, собирающиеся связать себя узами брака, мужчины на медовом месяце, мужья в несчастных браках и счастливых, ну и, конечно, холостяки, которые мечтают встретить кого-то. Я могу сказать точно: всё, что я тут расскажу об изменщиках, я узнала от них самих
Саманта Х
Фото © Instagram / samanthaxreal
1. Он вдруг стал очень милым, страстным и полностью изменил своё поведение
"Мужчины рассказывают мне, что, когда они изменяют, они стараются это как-то компенсировать. Дарят цветы, организуют поездки, дарят дорогие подарки. Конечно, это не значит, что каждый хороший парень — изменщик. Но, если у вас есть подозрения, это признак, который может вам помочь".
2. Он приходит домой с мокрыми волосами, когда дождя нет в помине
"Конечно, может быть, он просто помылся после спортзала, чтобы избавиться от неприятного запаха. Но что если он сразу бежит в душ, как только возвращается домой, даже не поздоровавшись и не поцеловав? Что он может скрывать?"
3. Он не ложится спать допоздна
"Быть может, он остаётся "смотреть телевизор", когда вы уже ушли спать. Стоит проверить, он наслаждается сериалами или поздними ночными переписками и тихими телефонными звонками".
4. Может показаться очевидным. Он внезапно начал всегда носить телефон с собой
"Если он постоянно на телефоне и берёт его даже в душ, стоит задуматься. Я заметила этот признак у моего бывшего, и в конце концов оказалось, что помимо меня у него было несколько других женщин".
5. Ваша сексуальная жизнь изменилась
"И неважно, секс исчез совсем или, напротив, стал неожиданно страстным. Любые резкие изменения в этом вопросе я бы рассматривала как тревожные звонки".
6. Дома он начинает вести себя как придурок
"Он постоянно ругается, врёт по мелочам, обвиняет вас в измене или даже случайно называет вас именем другой девушки. Как говорится, оговорка по Фрейду — подсознание даёт о себе знать".
7. Внезапно в вопросах измен он становится очень категоричным
"Я никогда не забуду одну историю моего клиента. Когда его жена с подругами смотрели мою программу про эскорт, он присоединился к ним и заявил: "Как ужасно! Я не могу вообразить, как пойду на это...". В то же время он уже думал, когда назначит встречу со мной".
8. Если вы ЧУВСТВУЕТЕ это
"Ничего, поверьте, нет ничего более надёжного, чем ваши инстинкты. Если вы думаете, что он вам изменяет, вероятно, так и есть. Этот голос в сознании может спасти вашу жизнь, подсказав, что вы находитесь в опасной ситуации. Он же помогает понять, какие на самом деле люди в вашем окружении".