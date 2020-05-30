Эскортница назвала 8 признаков в поведении мужчины, по которым можно вычислить измену

Саманта Х — журналист, мама, а с 2012 года ещё и высококлассная девушка по вызову. За годы работы в новоприобретённой профессии красотка под микроскопом изучила своих клиентов и выведала у них всю нужную информацию, и теперь может с уверенностью сказать, по каким признакам определить изменщика.

Во-первых, должна сказать, не все мужчины изменяют. Во-вторых, зато многие — ещё как. Как эскортница, я часами выслушивала проблемы всех типов мужчин. Женатые, собирающиеся связать себя узами брака, мужчины на медовом месяце, мужья в несчастных браках и счастливых, ну и, конечно, холостяки, которые мечтают встретить кого-то. Я могу сказать точно: всё, что я тут расскажу об изменщиках, я узнала от них самих Саманта Х

Фото © Instagram / samanthaxreal

1. Он вдруг стал очень милым, страстным и полностью изменил своё поведение

"Мужчины рассказывают мне, что, когда они изменяют, они стараются это как-то компенсировать. Дарят цветы, организуют поездки, дарят дорогие подарки. Конечно, это не значит, что каждый хороший парень — изменщик. Но, если у вас есть подозрения, это признак, который может вам помочь".

2. Он приходит домой с мокрыми волосами, когда дождя нет в помине

"Конечно, может быть, он просто помылся после спортзала, чтобы избавиться от неприятного запаха. Но что если он сразу бежит в душ, как только возвращается домой, даже не поздоровавшись и не поцеловав? Что он может скрывать?"

Гиф © Giphy

3. Он не ложится спать допоздна

"Быть может, он остаётся "смотреть телевизор", когда вы уже ушли спать. Стоит проверить, он наслаждается сериалами или поздними ночными переписками и тихими телефонными звонками".

4. Может показаться очевидным. Он внезапно начал всегда носить телефон с собой

"Если он постоянно на телефоне и берёт его даже в душ, стоит задуматься. Я заметила этот признак у моего бывшего, и в конце концов оказалось, что помимо меня у него было несколько других женщин".

Гиф © Giphy

5. Ваша сексуальная жизнь изменилась

"И неважно, секс исчез совсем или, напротив, стал неожиданно страстным. Любые резкие изменения в этом вопросе я бы рассматривала как тревожные звонки".

6. Дома он начинает вести себя как придурок

"Он постоянно ругается, врёт по мелочам, обвиняет вас в измене или даже случайно называет вас именем другой девушки. Как говорится, оговорка по Фрейду — подсознание даёт о себе знать".

Гиф © Giphy

7. Внезапно в вопросах измен он становится очень категоричным

"Я никогда не забуду одну историю моего клиента. Когда его жена с подругами смотрели мою программу про эскорт, он присоединился к ним и заявил: "Как ужасно! Я не могу вообразить, как пойду на это...". В то же время он уже думал, когда назначит встречу со мной".

8. Если вы ЧУВСТВУЕТЕ это