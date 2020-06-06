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Опубликовано 6 июня 2020, 09:00
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Фотограф попал в СССР через Google Street View, и увиденное поразило его воображение

Оглавление
"Советские знаки и уличные реликвии" — так называется новая книга французского фотографа Джейсона Гильбо. Он использовал Google Street View для виртуальной навигации по территории бывшего СССР в поисках монументов советской эпохи, сообщает The Guardian
На снимках — реактивный истребитель, взмывающий ввысь над дорогой, серп и молот посреди поля, трактор на чугунной платформе. Местные жители настолько привыкли к этим странным объектам, что просто не замечают их
Гильбо потратил на свои поиски несколько месяцев
Многие скульптуры посвящены различным видам транспорта: автомобилям, поездам, кораблям, самолётам и вертолётам
В предисловии к книге историк архитектуры Клем Сесил пишет, что "придорожная пропаганда была призвана поднимать боевой дух в условиях изнурительного коллективного труда"
Частью этой скульптурной композиции стал даже тротуар, который имитирует реактивный след взлетающего истребителя
Всегда мечтали потрогать радугу? Приезжайте в Киргизию!
Военное судно на гребне бетонной волны в порту Новороссийска
Проект Гильбо особенно актуален сейчас, когда из-за коронавируса ограничены возможности для путешествий
Автобус, который больше никуда не торопится
Паровоз на бетонной колонне
Похоже, что время здесь застыло...

Джейсон Гильбо выпустил книгу о необычных памятниках советской эпохи, которые он нашёл с помощью сервиса просмотра улиц.

"Советские знаки и уличные реликвии" — так называется новая книга французского фотографа Джейсона Гильбо. Он использовал Google Street View для виртуальной навигации по территории бывшего СССР в поисках монументов советской эпохи, сообщает The Guardian

Одесса, Украина. Фото © Jason Guilbeau

Одесса, Украина. Фото © Jason Guilbeau

На снимках — реактивный истребитель, взмывающий ввысь над дорогой, серп и молот посреди поля, трактор на чугунной платформе. Местные жители настолько привыкли к этим странным объектам, что просто не замечают их

Васильков, Украина. Фото © Jason Guilbeau

Васильков, Украина. Фото © Jason Guilbeau

Гильбо потратил на свои поиски несколько месяцев

Санкт-Петербург, Россия. Фото © Jason Guilbeau

Санкт-Петербург, Россия. Фото © Jason Guilbeau

Многие скульптуры посвящены различным видам транспорта: автомобилям, поездам, кораблям, самолётам и вертолётам

Воркута, Россия. Фото © Jason Guilbeau

Воркута, Россия. Фото © Jason Guilbeau

В предисловии к книге историк архитектуры Клем Сесил пишет, что "придорожная пропаганда была призвана поднимать боевой дух в условиях изнурительного коллективного труда"

Зерноград, Россия. Фото © Jason Guilbeau

Зерноград, Россия. Фото © Jason Guilbeau

Частью этой скульптурной композиции стал даже тротуар, который имитирует реактивный след взлетающего истребителя

Днепр, Украина. Фото © Jason Guilbeau

Днепр, Украина. Фото © Jason Guilbeau

Эти объекты существуют до сих пор именно потому, что их уже не замечают

Клем Сесил

Историк архитектуры

Верхнеднепровский район, Украина. Фото © Jason Guilbeau

Верхнеднепровский район, Украина. Фото © Jason Guilbeau

Всегда мечтали потрогать радугу? Приезжайте в Киргизию!

Салкын-Тор, Киргизия. Фото © Jason Guilbeau

Салкын-Тор, Киргизия. Фото © Jason Guilbeau

Как может не радовать глаз вид гигантского арбуза?

Оливер Уэйнрайт

Архитектурный критик

Херсонская область, Украина. Фото © Jason Guilbeau

Херсонская область, Украина. Фото © Jason Guilbeau

Как бы ни сложилась их судьба в реальном мире, эти памятники пропаганды бывшей коммунистической империи будут жить благодаря Google Street View — технологии, изобретённой американцами

Оливер Уэйнрайт

Архитектурный критик

Калининград, Россия. Фото © Jason Guilbeau

Калининград, Россия. Фото © Jason Guilbeau

Военное судно на гребне бетонной волны в порту Новороссийска

Новороссийск, Россия. Фото © Jason Guilbeau

Новороссийск, Россия. Фото © Jason Guilbeau

Проект Гильбо особенно актуален сейчас, когда из-за коронавируса ограничены возможности для путешествий

Кривой Рог, Украина. Фото © Jason Guilbeau

Кривой Рог, Украина. Фото © Jason Guilbeau

Автобус, который больше никуда не торопится

Воркута, Россия. Фото © Jason Guilbeau

Воркута, Россия. Фото © Jason Guilbeau

Паровоз на бетонной колонне

Шепетовка, Украина. Фото © Jason Guilbeau

Шепетовка, Украина. Фото © Jason Guilbeau

Похоже, что время здесь застыло...

Челябинская область, Россия. Фото © Jason Guilbeau

Челябинская область, Россия. Фото © Jason Guilbeau

10 советских актёров и актрис, чья красота достойна Голливуда
10 советских актёров и актрис, чья красота достойна Голливуда
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Фото © Jason Guilbeau

Семен Хафизов
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