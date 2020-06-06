Фотограф попал в СССР через Google Street View, и увиденное поразило его воображение

"Советские знаки и уличные реликвии" — так называется новая книга французского фотографа Джейсона Гильбо. Он использовал Google Street View для виртуальной навигации по территории бывшего СССР в поисках монументов советской эпохи, сообщает The Guardian

На снимках — реактивный истребитель, взмывающий ввысь над дорогой, серп и молот посреди поля, трактор на чугунной платформе. Местные жители настолько привыкли к этим странным объектам, что просто не замечают их

Гильбо потратил на свои поиски несколько месяцев

Многие скульптуры посвящены различным видам транспорта: автомобилям, поездам, кораблям, самолётам и вертолётам

В предисловии к книге историк архитектуры Клем Сесил пишет, что "придорожная пропаганда была призвана поднимать боевой дух в условиях изнурительного коллективного труда"

Частью этой скульптурной композиции стал даже тротуар, который имитирует реактивный след взлетающего истребителя

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Военное судно на гребне бетонной волны в порту Новороссийска

Проект Гильбо особенно актуален сейчас, когда из-за коронавируса ограничены возможности для путешествий

Автобус, который больше никуда не торопится

Паровоз на бетонной колонне

Похоже, что время здесь застыло...