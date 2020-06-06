Фотограф попал в СССР через Google Street View, и увиденное поразило его воображение
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Джейсон Гильбо выпустил книгу о необычных памятниках советской эпохи, которые он нашёл с помощью сервиса просмотра улиц.
"Советские знаки и уличные реликвии" — так называется новая книга французского фотографа Джейсона Гильбо. Он использовал Google Street View для виртуальной навигации по территории бывшего СССР в поисках монументов советской эпохи, сообщает The Guardian
Одесса, Украина. Фото © Jason Guilbeau
На снимках — реактивный истребитель, взмывающий ввысь над дорогой, серп и молот посреди поля, трактор на чугунной платформе. Местные жители настолько привыкли к этим странным объектам, что просто не замечают их
Васильков, Украина. Фото © Jason Guilbeau
Гильбо потратил на свои поиски несколько месяцев
Санкт-Петербург, Россия. Фото © Jason Guilbeau
Многие скульптуры посвящены различным видам транспорта: автомобилям, поездам, кораблям, самолётам и вертолётам
Воркута, Россия. Фото © Jason Guilbeau
В предисловии к книге историк архитектуры Клем Сесил пишет, что "придорожная пропаганда была призвана поднимать боевой дух в условиях изнурительного коллективного труда"
Зерноград, Россия. Фото © Jason Guilbeau
Частью этой скульптурной композиции стал даже тротуар, который имитирует реактивный след взлетающего истребителя
Днепр, Украина. Фото © Jason Guilbeau
Эти объекты существуют до сих пор именно потому, что их уже не замечают
Верхнеднепровский район, Украина. Фото © Jason Guilbeau
Всегда мечтали потрогать радугу? Приезжайте в Киргизию!
Салкын-Тор, Киргизия. Фото © Jason Guilbeau
Как может не радовать глаз вид гигантского арбуза?
Херсонская область, Украина. Фото © Jason Guilbeau
Как бы ни сложилась их судьба в реальном мире, эти памятники пропаганды бывшей коммунистической империи будут жить благодаря Google Street View — технологии, изобретённой американцами
Калининград, Россия. Фото © Jason Guilbeau
Военное судно на гребне бетонной волны в порту Новороссийска
Новороссийск, Россия. Фото © Jason Guilbeau
Проект Гильбо особенно актуален сейчас, когда из-за коронавируса ограничены возможности для путешествий
Кривой Рог, Украина. Фото © Jason Guilbeau
Автобус, который больше никуда не торопится
Воркута, Россия. Фото © Jason Guilbeau
Паровоз на бетонной колонне
Шепетовка, Украина. Фото © Jason Guilbeau
Похоже, что время здесь застыло...
Челябинская область, Россия. Фото © Jason Guilbeau
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Фото © Jason Guilbeau