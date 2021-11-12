Пользователи восхищались фото Собчак в бикини, пока не разглядели его поближе

Недавно ведущая Ксения Собчак отметила 40 лет и теперь показала в "Инстаграме", как в этом возрасте выглядит её тело в бикини. "Спасатель Малибу на минималках 😂😂😂 С Международным днём фитнеса, товарищи💪🏻", — написала экс-ведущая "Дома-2", продемонстрировав крошечный сиреневый комплект. Кадр быстро разлетелся по пабликам, и пока одни пользователи делали комплименты фигуре Ксении — другие заметили на фото несколько странностей.

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Пользователи начали активно писать в комментариях о том, что у ведущей вдруг стали очень стройные и длинные ноги, которые почему-то на фото "пошли волнами". А потом разглядели якобы неестественный изгиб талии и отметили, что кончик большого пальца на руке растворился в воздухе. Кроме того, они указали, что тень на снимке напоминает коня.

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Юзеры решили, что Ксения так хотела показать себя в лучшем виде, что переборщила с фотошопом. Однако самые преданные фанаты остались уверены, что ведущая на самом деле выглядит так прекрасно.

Изгиб талии слева однозначно фотошоп S

Ноги на фото ровные и длинные, а так у неё колесом они 😎 однозначно фотошоп Angel2706A

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Фотошоп точно есть. Ляжки уменьшила osipova_viki

А ноги что волнами? elena__rio