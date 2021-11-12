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Пользователи восхищались фото Собчак в бикини, пока не разглядели его поближе

Внимательные юзеры обратили внимание на несколько подозрительных нюансов.

12 ноября, 11:39

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Недавно ведущая Ксения Собчак отметила 40 лет и теперь показала в "Инстаграме", как в этом возрасте выглядит её тело в бикини. "Спасатель Малибу на минималках 😂😂😂 С Международным днём фитнеса, товарищи💪🏻", — написала экс-ведущая "Дома-2", продемонстрировав крошечный сиреневый комплект. Кадр быстро разлетелся по пабликам, и пока одни пользователи делали комплименты фигуре Ксении — другие заметили на фото несколько странностей.

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Пользователи начали активно писать в комментариях о том, что у ведущей вдруг стали очень стройные и длинные ноги, которые почему-то на фото "пошли волнами". А потом разглядели якобы неестественный изгиб талии и отметили, что кончик большого пальца на руке растворился в воздухе. Кроме того, они указали, что тень на снимке напоминает коня.

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Юзеры решили, что Ксения так хотела показать себя в лучшем виде, что переборщила с фотошопом. Однако самые преданные фанаты остались уверены, что ведущая на самом деле выглядит так прекрасно.

Изгиб талии слева однозначно фотошоп

S

Ноги на фото ровные и длинные, а так у неё колесом они 😎 однозначно фотошоп

Angel2706A

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Фотошоп точно есть. Ляжки уменьшила

osipova_viki

А ноги что волнами?

elena__rio

Сейчас Ксения наслаждается семейной жизнью с режиссёром и худруком Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым — на собственную свадьбу в 2019 году эксцентричные приехали на катафалке. Недавно ведущая раскрыла, что она — самая богатая жена чиновника. "Мой заработок — это сумма порядка четырёх с чем-то миллионов долларов в год. В месяц — пока нет, но мы стремимся", — похвасталась светская львица.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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