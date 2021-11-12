Киберчемпион и его невеста высказались после того, как девушку уличили в эскорте

После того как капитан команды Natus Vincere (NaVi) Кирилл Михайлов (Boombl4) сделал предложение своей девушке Лике прямо на сцене после победы на ЧМ по CS:GO, паре пришлось активно отбиваться от хейтеров. Дело в том, что до турнира Лика написала, что бросает парня, а как только он заработал миллион долларов, сказала ему заветное "да". Кроме того, поклонники киберспортсмена попытались открыть ему глаза на прошлое девушки, якобы найдя подтверждения тому, что в период с 2018 по 2021 год она занималась проституцией и снималась в порно под именем Maniac Alisa.

Сначала влюблённые хранили молчание. Но потом Лика написала гневный пост в "Инстаграме", заявив, что её просто нагло оклеветали и последние семь лет она посвятила получению благородной профессии — училась на врача, "чтобы спасать жизни людей". "Я готова всё доказать в суде!" — восклицала девушка. А теперь она снова ответила хейтерам, объяснив, что главное для неё — любовь и семья. Но почему-то призвала пользователей отбросить скромность.

Главное не терять себя. Хочу всю жизнь оставаться той очень доброй маленькой любопытной девочкой, для которой нет ничего важнее любви и семьи. Которая никогда никому в жизни не причинит зла, которая хочет всем помогать, всех радовать и делать мир лучше и добрее. Я обещаю, вы все ещё не раз обо мне услышите! 🌍 💘

И напоследок мой вам совет: не будьте скромными, на вас и так всем [...], а вы ещё и скромные)) любите и наслаждайтесь жизнью! Лика

Фото © Instagram / liqueen.offi, boombl4

Вслед за избранницей высказался и киберспортсмен. Он назвал хейтеров и обидчиков жалкими гиенами и отметил в публикации Лику, адресовав ей сердечко. Так что, судя по всему, расставаться влюблённые из-за неприглядных слухов не собираются.

Фото © Instagram / liqueen.offi

Мечта, Борьба, Радость, Триумф и Момент Х @liqueen.offi ❤️ Настоящие близкие всегда со мной, а жалкие гиены, которые смеются, смейтесь — ведь это всё, что вы умеете в этой жизни 😉 Кирилл Boombl4 Михайлов

Из предполагаемых отзывов клиентов девушки. Фото © Telegram / MDK