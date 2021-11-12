Киберчемпион и его невеста высказались после того, как девушку уличили в эскорте
Влюблённые дали ответ злопыхателям, которые атаковали их со всех сторон.
После того как капитан команды Natus Vincere (NaVi) Кирилл Михайлов (Boombl4) сделал предложение своей девушке Лике прямо на сцене после победы на ЧМ по CS:GO, паре пришлось активно отбиваться от хейтеров. Дело в том, что до турнира Лика написала, что бросает парня, а как только он заработал миллион долларов, сказала ему заветное "да". Кроме того, поклонники киберспортсмена попытались открыть ему глаза на прошлое девушки, якобы найдя подтверждения тому, что в период с 2018 по 2021 год она занималась проституцией и снималась в порно под именем Maniac Alisa.
Фото © Instagram / liqueen.offi / romanenko.ph
Сначала влюблённые хранили молчание. Но потом Лика написала гневный пост в "Инстаграме", заявив, что её просто нагло оклеветали и последние семь лет она посвятила получению благородной профессии — училась на врача, "чтобы спасать жизни людей". "Я готова всё доказать в суде!" — восклицала девушка. А теперь она снова ответила хейтерам, объяснив, что главное для неё — любовь и семья. Но почему-то призвала пользователей отбросить скромность.
Главное не терять себя. Хочу всю жизнь оставаться той очень доброй маленькой любопытной девочкой, для которой нет ничего важнее любви и семьи. Которая никогда никому в жизни не причинит зла, которая хочет всем помогать, всех радовать и делать мир лучше и добрее. Я обещаю, вы все ещё не раз обо мне услышите! 🌍 💘
И напоследок мой вам совет: не будьте скромными, на вас и так всем [...], а вы ещё и скромные)) любите и наслаждайтесь жизнью!
Вслед за избранницей высказался и киберспортсмен. Он назвал хейтеров и обидчиков жалкими гиенами и отметил в публикации Лику, адресовав ей сердечко. Так что, судя по всему, расставаться влюблённые из-за неприглядных слухов не собираются.
Фото © Instagram / liqueen.offi
Мечта, Борьба, Радость, Триумф и Момент Х @liqueen.offi ❤️ Настоящие близкие всегда со мной, а жалкие гиены, которые смеются, смейтесь — ведь это всё, что вы умеете в этой жизни 😉
Из предполагаемых отзывов клиентов девушки. Фото © Telegram / MDK
Ранее Лика также хвасталась, что она почти долларовая миллионерша и что за свою сексуальность благодарна горячей кавказской крови. Девушка воспитывает сына, которому уже шесть лет, и отмечает, что её цель — сделать этот мир лучше. "Я не из тех, кто живёт для себя или ради материальных каких-то изысков. Я хочу, чтобы у всех было всё", — признавалась она.
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