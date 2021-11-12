Агата Муцениеце рассказала и показала, как получить роль взамен на сексуальные услуги

Во время интервью с Агатой Муцениеце ей задали вопрос о том, сталкивалась ли она в своей карьере со случаями харассмента. Телеведущая уточнила, что именно имеется в виду, и рассказала о своём опыте. "Это когда тебе предлагают переспать, а взамен дают роль? Да, у меня такое бывало", — сказала она.

Кадр из видео © YouTube / Galich Ida

Личный опыт

Агате предлагали стать содержанкой в начале её карьеры, когда она жила в общежитии. Кто-то из влиятельных в киноиндустрии людей предложил снять для неё квартиру, чтобы приезжать к ней для интимных встреч. Взамен этот неизвестный обещал девушке роли в кино.

Я сказала нет. Он потом звонил мне и угрожал, говорил, что позвонит всем своим друзьям и я никогда не буду сниматься в кино... Агата Муцениеце Актриса, телеведущая

Муцениеце отказалась называть его имя, но уточнила, что знает, кто из нынешних звёзд кино тогда согласился на эти условия... Она также сообщила, что человек этот до сих пор пользуется определённым влиянием, не женат и с последнего времени перестал появляться на светских тусовках. "Круг сужается...", — прокомментировала Ида Галич, намекнув на то, что, скорее всего, установить имя этого человека можно будет и без Агаты.

Кадр из видео © YouTube / Galich Ida

Сами виноваты

В беседе с Галич телеведущая вообще вступила на тонкий лёд, заявив по сути, что девушки, которые не умеют отказывать, виноваты в этом сами. По её мнению, такое происходит везде, но только в среде шоу-бизнеса эти случаи получают огласку и имеют такой резонанс. При этом бывшая жена Павла Прилучного очень ярко и талантливо изобразила девушек, которые готовы на всё ради "роляхи"...

Меня за это распнут, но я не понимаю, как человек не может сказать "нет". Вот ему говорят: "Сожри говно!"... Он скажет "нет". Я не хочу вмешиваться в эту тему, потому что тут очень плавающие границы Агата Муцениеце Актриса, телеведущая