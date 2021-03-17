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"Известный олигарх" подарил Агате Муцениеце машину за 10 миллионов

И такое развитие событий "вызывает зависть у коллег" актрисы.

17 марта 2021, 05:09

У бывшей супруги Павла Прилучного актрисы Агаты Муциниеце уже давно есть состоятельный бойфренд. Об этом заявил телеведущий Алексей Шаранин.

"Это известный олигарх. Он недавно подарил Агате "майбах" за 10 миллионов рублей. С его стороны — искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть у коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идёт в гору", — приводит КП слова Шаранина.

Агате Муцениеце тайный воздыхатель подарил "майбах". Видео из Instagram звезды

По его словам, Агата легко могла бы сама себе купить эту машину, но тут молодой человек её опередил.

Прилучный нашёл горячую замену Карпович, вещи которой уже не раз выбрасывал из дома

Прилучный нашёл горячую замену Карпович, вещи которой уже не раз выбрасывал из дома

Виновницей разрыва Агаты Муцениеце и Павла Прилучного многие поклонники считают звезду "Папиных дочек" Мирославу Карпович, с которой у актёра завязался роман. Ранее появились слухи о том, что "мажор" хочет вернуться в семью. "Отец собирается обратно — да, я слышала это и посмеялась от души. Чушь собачья!" — прокомментировала эту информацию Агата.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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