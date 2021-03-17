СКР показал видео из сгоревшей квартиры, где погибли четверо детей

Следственный комитет РФ показал видео из квартиры в деревянном доме в городе Лесосибирске, где минувшей ночью погибли четверо детей. Им было от двух до семнадцати лет. Выжить удалось лишь бабушке и 12-летнему мальчику. Судя по кадрам от следствия, огнём в жилище было объято всё: с каждой стороны стены обгоревшие.