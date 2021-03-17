СКР показал видео из сгоревшей квартиры, где погибли четверо детей
Судя по этим кадрам, огнём было объято всё.
Следственный комитет РФ показал видео из квартиры в деревянном доме в городе Лесосибирске, где минувшей ночью погибли четверо детей. Им было от двух до семнадцати лет. Выжить удалось лишь бабушке и 12-летнему мальчику. Судя по кадрам от следствия, огнём в жилище было объято всё: с каждой стороны стены обгоревшие.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Одна из версий случившегося — короткое замыкание электропроводки. Очаг возгорания был в коридоре.
А на Сахалине ранее арестовали многодетную мать, у которой трое детей погибли при пожаре, когда она в нетрезвом состоянии отправилась в магазин. Её решение запереть малышей одних стало роковым.
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