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СКР показал видео из сгоревшей квартиры, где погибли четверо детей

Судя по этим кадрам, огнём было объято всё.

17 марта 2021, 04:34

Следственный комитет РФ показал видео из квартиры в деревянном доме в городе Лесосибирске, где минувшей ночью погибли четверо детей. Им было от двух до семнадцати лет. Выжить удалось лишь бабушке и 12-летнему мальчику. Судя по кадрам от следствия, огнём в жилище было объято всё: с каждой стороны стены обгоревшие.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Одна из версий случившегося — короткое замыкание электропроводки. Очаг возгорания был в коридоре.

Трое погибли и четверо пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Уфе

Трое погибли и четверо пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Уфе

А на Сахалине ранее арестовали многодетную мать, у которой трое детей погибли при пожаре, когда она в нетрезвом состоянии отправилась в магазин. Её решение запереть малышей одних стало роковым.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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