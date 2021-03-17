Посольство России резко ответило на новые обвинения по поводу "вмешательства" в выборы США

Обвинения американской разведки в адрес России по поводу "вмешательства" в выборы президента США являются безосновательными. Об этом заявили в Посольстве РФ в Вашингтоне.

"Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы", — говорится в заявлении российского диппредставительства в "Фейсбуке".

Дипломаты добавили, что содержащиеся в докладе выводы о том, что Москва якобы проводила "операции влияния" в Штатах, "подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности". При этом не приводится фактов либо конкретных доказательств таких претензий.

"Констатируем, что Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии", главная цель которой — поддерживать негативный фон вокруг России. Возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков", — подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве отметили, что подобные действия США не способствуют нормализации двусторонних отношений и не соответствуют предложенному Россией "равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов".

Ранее сообщалось, что Штаты анонсировали введение санкций против РФ из-за якобы имевшего место вмешательства в выборы американского лидера. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала уточнять, когда Вашингтон планирует ввести ограничения в отношении Москвы. Позже стало известно, что решение о санкциях могут принять на следующей неделе.

Напомним, согласно докладу американской Нацразведки, Россия во время предвыборной президентской кампании в США якобы стремилась "очернить" демократа Джо Байдена, тем самым помогая переизбраться Дональду Трампу. При этом в Вашингтоне не зафиксировали попыток Москвы получить доступ к избирательной инфраструктуре Штатов во время выборов главы государства. Также уточняется, что Иран якобы предпринимал попытки повлиять на голосование в Америке, пытаясь не допустить победы Трампа.

Добавим, что РФ неоднократно опровергала утверждения американской стороны о каких-либо попытках Москвы повлиять на ход президентских выборов в США.

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