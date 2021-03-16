США анонсировали введение санкций против России из-за "вмешательства" в президентские выборы
Возможные сроки их применения не уточняются.
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В докладе Нацразведки США говорится о введении новых санкций против России из-за якобы имевшего место "вмешательства" в президентские выборы в Штатах, которые прошли в минувшем году.
"Министр финансов в сотрудничестве с госсекретарём, генпрокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за деятельность, которая, по нашему определению, является иностранным вмешательством в выборы в США", — сказано в докладе.
При этом пресс-секретарь Белого дома не стала уточнять, когда Вашингтон может ввести ограничительные меры в отношении Москвы.
Ранее сообщалось, что, согласно докладу американской Нацразведки, Россия во время предвыборной президентской кампании в США стремилась "очернить" демократа Джо Байдена, тем самым помогая переизбраться Дональду Трампу. При этом в Вашингтоне не зафиксировали попыток Москвы получить доступ к избирательной инфраструктуре Штатов во время выборов главы государства. Также уточняется, что Иран якобы предпринимал попытки повлиять на голосование в Америке, пытаясь не допустить победы Трампа.
Добавим, что РФ неоднократно опровергала утверждения американской стороны о каких-либо попытках Москвы повлиять на ход президентских выборов в США.
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