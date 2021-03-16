Принц Гарри поговорил с отцом и братом впервые после скандального интервью

Принц Гарри впервые поговорил со своим отцом принцем Чарльзом и старшим братом принцем Уильямом после выхода скандального интервью, которое он дал совместно с супругой Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

О состоявшейся беседе принцев сообщила телеведущая Гейл Кинг, которая дружит с Маркл. По её словам, разговор оказался непродуктивным, однако принц Гарри и Меган Маркл рады тому, что диалог начался.

При этом Кинг заметила, что члены королевской семьи по-прежнему не общались по поводу интервью с самой Меган Маркл. Она добавила, что у супруги Гарри есть документы, которые подтверждают всё то, что она сказала в беседе с Опрой Уинфри.

А ранее Лайф писал о реакции принца Уильяма на скандальное интервью Меган Маркл.

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