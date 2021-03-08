"Я делала всё, что они мне велели": Меган Маркл заявила, что королевская семья заставляла её молчать

Супруга принца Гарри Меган Маркл заявила в интервью на телеканале CBS, что представители королевской семьи вынудили её отказаться от публичных выступлений после свадьбы.

Ведущая Опра Уинфри спросила герцогиню Суссекскую, было ли её молчание добровольным или вынужденным. Маркл ответила: "Последнее". При этом она пояснила, что члены правящей фамилии и те, кто управляет этим институтом, — это разные люди. Семья приняла её, и королева Елизавета II относилась к ней замечательно.

"Я делала всё, что они мне велели. Я осознала, что меня не только не защищали. Они были готовы говорить неправду, чтобы защитить других членов королевской семьи, но они не хотели солгать, чтобы защитить меня и моего мужа", — добавила супруга принца Гарри.

Маркл добавила, что представители королевской семьи выражали обеспокоенность цветом кожи Арчи, её первого ребёнка, когда она была беременна. По словам герцогини Суссекской, они даже хотели изменить традицию, чтобы её младенец не стал принцем или принцессой, и обсуждали этот вопрос с Гарри. Меган отметила, что такие заявления её шокировали, но при этом она не назвала инициаторов, поскольку это будет "слишком опасно" для них.

Также Меган призналась, что в какой-то момент даже думала о самоубийстве. Маркл призналась, что ей было стыдно сказать об этом супругу, но если бы она промолчала, то точно решилась бы на отчаянный шаг.

"Он сказал мне тогда: "Нет, я не думаю, что тебе стоит уходить. Не оставляй меня одного". На фотографиях с того вечера видно, как Гарри стискивает мою руку, несмотря на широкие улыбки", — добавила герцогиня Суссекская.

По её словам, они с мужем держались из последних сил. Тогда принц Гарри окончательно принял решение о серьёзном разговоре со своей семьёй.

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