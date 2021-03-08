Бывшая жена богатейшего человека мира вышла замуж за школьного учителя

Бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт, одна из богатейших женщин мира, вышла замуж за учителя естественных наук Дэна Джуэтта. Об этом сообщает Forbes.

Состояние женщины оценивается в 53 миллиарда долларов. После развода с миллиардером в 2019 году она пообещала отдать половину всех своих средств на благотворительность и пожертвовала около четырёх миллиардов долларов на помощь малообеспеченным общинам, включая образование темнокожих.

Впервые пара публично упомянула о своём браке в субботу, 6 марта, в сообщении на Giving Pledge — сайте, где богатейшие люди мира дают обещания о пожертвованиях.

"По счастливому совпадению я женат на одной из самых щедрых и добрых женщин, которых я знаю, и присоединяюсь к ней в обязательстве передать огромное финансовое состояние для служения другим", — написал избранник Маккензи Скотт.

Дэн Джуэтт отметил, что он был учителем большую часть своей жизни. Пара, вероятно, познакомилась в частной школе Lakeside School, которую посещают дети миллиардерши.

"Дэн такой замечательный парень, и я рад за них обоих", — прокомментировал новость экс-супруг Джефф Безос.

Ранее стало известно, что основатель Amazon Джефф Безос оставит пост гендиректора компании в 2021 году.

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