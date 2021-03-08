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Бывшая жена богатейшего человека мира вышла замуж за школьного учителя

Бывший супруг порадовался за новую семью и назвал избранника "замечательным парнем".

8 марта 2021, 02:50
<p>Дэн Джуэтт и Маккензи Скотт. Фото © <a href="https://givingpledge.org/Pledger.aspx?id=393" target="_blank" rel="noopener noreferrer">givingpledge.org</a></p>

Дэн Джуэтт и Маккензи Скотт. Фото © givingpledge.org

Бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт, одна из богатейших женщин мира, вышла замуж за учителя естественных наук Дэна Джуэтта. Об этом сообщает Forbes.

Состояние женщины оценивается в 53 миллиарда долларов. После развода с миллиардером в 2019 году она пообещала отдать половину всех своих средств на благотворительность и пожертвовала около четырёх миллиардов долларов на помощь малообеспеченным общинам, включая образование темнокожих.

Впервые пара публично упомянула о своём браке в субботу, 6 марта, в сообщении на Giving Pledge — сайте, где богатейшие люди мира дают обещания о пожертвованиях.

"По счастливому совпадению я женат на одной из самых щедрых и добрых женщин, которых я знаю, и присоединяюсь к ней в обязательстве передать огромное финансовое состояние для служения другим", — написал избранник Маккензи Скотт.

Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в мире

Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в мире

Дэн Джуэтт отметил, что он был учителем большую часть своей жизни. Пара, вероятно, познакомилась в частной школе Lakeside School, которую посещают дети миллиардерши.

"Дэн такой замечательный парень, и я рад за них обоих", — прокомментировал новость экс-супруг Джефф Безос.

Ранее стало известно, что основатель Amazon Джефф Безос оставит пост гендиректора компании в 2021 году.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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