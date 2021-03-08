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Категорий: 18

Россиянкам на 8 Марта предложили сдать бывших в армию

Настоящий мужчина должен иметь военный билет, отметили в военкомате Ленобласти.

8 марта 2021, 02:47

Фото © Pixabay

Россиянкам на 8 Марта предложили сдать бывших в армию. Видео © Instagram / leningrad__region

Военный комиссариат Ленинградской области поздравил россиянок с Международным женским днём и в качестве подарка предложил "сдать" бывших возлюбленных в армию. Видео необычного поздравления опубликовано на официальной странице администрации региона.

"А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет", — сказал в видеообращении начальник отдела по работе с гражданами Юрий Хромов.

Многие пользователи положительно отнеслись к предложению комиссариата и оставили ссылки на страницы потенциальных призывников.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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