Россиянкам на 8 Марта предложили сдать бывших в армию

Военный комиссариат Ленинградской области поздравил россиянок с Международным женским днём и в качестве подарка предложил "сдать" бывших возлюбленных в армию. Видео необычного поздравления опубликовано на официальной странице администрации региона.

"А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет", — сказал в видеообращении начальник отдела по работе с гражданами Юрий Хромов.