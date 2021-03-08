Россиянкам на 8 Марта предложили сдать бывших в армию
Настоящий мужчина должен иметь военный билет, отметили в военкомате Ленобласти.
Фото © Pixabay
Россиянкам на 8 Марта предложили сдать бывших в армию. Видео © Instagram / leningrad__region
Военный комиссариат Ленинградской области поздравил россиянок с Международным женским днём и в качестве подарка предложил "сдать" бывших возлюбленных в армию. Видео необычного поздравления опубликовано на официальной странице администрации региона.
"А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет", — сказал в видеообращении начальник отдела по работе с гражданами Юрий Хромов.
Многие пользователи положительно отнеслись к предложению комиссариата и оставили ссылки на страницы потенциальных призывников.
Ранее Лайф писал о том, что космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта.
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