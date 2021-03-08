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В 2020 году россияне сняли со счетов более 28 миллиардов долларов

Причиной тому стала пандемия коронавируса и изменения на рынке нефти.

8 марта 2021, 02:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В 2020 году россияне сняли со своих счетов более 28 миллиардов долларов наличными, что на 21% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на статистику Центробанка.

Аналитики отмечают, что спрос на иностранную валюту вырос в марте минувшего года. ФРС США и банки Европы на фоне пандемии коронавируса снизили ставки, и это сделало непривлекательными валютные депозиты. Кроме того, наблюдалось серьёзное падение цен на рынке нефти, которое отразилось на курсе рубля.

Самыми популярными валютами для выдачи со счетов наличными стали доллар и евро. Спрос на них увеличился на 70 и 50% соответственно. По мнению экспертов, в период нестабильности люди стремились иметь под рукой надёжные активы.

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Всплески снятия средств были зафиксированы в марте и декабре 2020 года. Весенний объясняется официальным признанием вспышки коронавируса пандемией и ограничением передвижения граждан. Зимний — ожиданием роста цен на фоне разгона инфляции.

В свою очередь, аналитик Егор Дахтлер считает, что многие россияне хранили сбережения именно в валюте, с наступлением кризиса средства пришлось снимать со счетов для поддержания уровня жизни. В 2021 году специалист не ожидает продолжения этой тенденции, поскольку экономика стабилизируется.

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Тем не менее возможность продолжения тренда со снятием наличных существует, ведь после открытия границ гражданам могут понадобиться деньги для путешествий и командировок за рубеж, а с укреплением рубля население захочет накопить доллары и евро на чёрный день.

Ранее эксперт рассказал, что ожидает курс рубля в течение недели.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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