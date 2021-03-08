В 2020 году россияне сняли со счетов более 28 миллиардов долларов

В 2020 году россияне сняли со своих счетов более 28 миллиардов долларов наличными, что на 21% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на статистику Центробанка.

Аналитики отмечают, что спрос на иностранную валюту вырос в марте минувшего года. ФРС США и банки Европы на фоне пандемии коронавируса снизили ставки, и это сделало непривлекательными валютные депозиты. Кроме того, наблюдалось серьёзное падение цен на рынке нефти, которое отразилось на курсе рубля.

Самыми популярными валютами для выдачи со счетов наличными стали доллар и евро. Спрос на них увеличился на 70 и 50% соответственно. По мнению экспертов, в период нестабильности люди стремились иметь под рукой надёжные активы.

Всплески снятия средств были зафиксированы в марте и декабре 2020 года. Весенний объясняется официальным признанием вспышки коронавируса пандемией и ограничением передвижения граждан. Зимний — ожиданием роста цен на фоне разгона инфляции.

В свою очередь, аналитик Егор Дахтлер считает, что многие россияне хранили сбережения именно в валюте, с наступлением кризиса средства пришлось снимать со счетов для поддержания уровня жизни. В 2021 году специалист не ожидает продолжения этой тенденции, поскольку экономика стабилизируется.

Тем не менее возможность продолжения тренда со снятием наличных существует, ведь после открытия границ гражданам могут понадобиться деньги для путешествий и командировок за рубеж, а с укреплением рубля население захочет накопить доллары и евро на чёрный день.

Ранее эксперт рассказал, что ожидает курс рубля в течение недели.

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