Матвиенко рассказала о перспективах доллара в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара в России.

"Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается", — цитирует спикера РИА "Новости".

Матвиенко прокомментировала недавнее заявление замглавы МИД Сергея Рябкова, в котором он призвал устранить зависимость РФ от "ядовитого" доллара из-за санкций. Она отметила, что это не ноу-хау и не сенсация. По словам председателя Совфеда, правительство и Центробанк по поручению президента последние годы проводят политику дедолларизации и она очевидна.

Также спикер подчеркнула, что золотовалютные резервы России уже намного меньше зависят от американской валюты. Кроме того, за последнее десятилетие вложения РФ в гособязательства США уменьшились в 30 раз. В связи с этим Матвиенко выразила уверенность в том, что процесс идёт, хоть некоторым может и показаться, что медленно. Председатель Совфеда назвала снижение зависимости от доллара абсолютно правильной политикой, которую поддерживает парламент, ведь эта тема, по её словам, касается суверенитета России.

В заключение Матвиенко отметила, что работа будет продолжаться и дальше. В частности, за последнее время многое удалось сделать для укрепления рубля, бизнеса и граждан России, и это уже дало результаты: всё больше и больше вкладов и кредитов берётся именно в национальной валюте, сказала Матвиенко.

Ранее финансовый и биржевой аналитик Степан Демура объяснил, в каком случае доллар будет стоить 30 рублей. Однако эксперт отметил, что особого смысла в этом нет.

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