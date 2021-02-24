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Рябков призвал устранить зависимость России от "ядовитого" доллара из-за санкций

Замглавы МИД напомнил, что за последние годы США ввели большое количество ограничений против российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов.

24 февраля 2021, 16:07

Фото © Pixabay

России стоит сократить использование американского доллара из-за планов США по ужесточению санкций. Такую мысль в интервью Bloomberg озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат напомнил, что за последние годы Вашингтон ввёл множество рестриктивных мер против российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов.

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"Нам нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий", — отметил он.

Напомним, что в США продолжают искать возможности для новых санкций против "Северного потока – 2". Ранее там признали, что выступают против его строительства только из-за геополитики. А затяжные решения администрации президента США начали вызывать беспокойство у противников России, которые считают, что Джо Байден не готов принять решительные меры для остановки проекта в ущерб Германии.

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Параллельно с этим о планах расширить санкции против России заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В МИД уже заявили, что разочарованы этим решением.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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