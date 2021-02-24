Рябков призвал устранить зависимость России от "ядовитого" доллара из-за санкций

России стоит сократить использование американского доллара из-за планов США по ужесточению санкций. Такую мысль в интервью Bloomberg озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат напомнил, что за последние годы Вашингтон ввёл множество рестриктивных мер против российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов.

"Нам нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий", — отметил он.