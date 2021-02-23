Госдеп признал, что США против "Северного потока — 2" только из-за геополитики

США выступают против строительства газопровода "Северный поток — 2" только по геополитическим причинам. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента страны Нед Прайс.

Он в очередной раз назвал проект плохой сделкой для Европы. По словам Прайса, она противоречит заявленным целям ЕС в области энергетики. Журналисты попросили пресс-секретаря Госдепа уточнить, с какой именно точки зрения плох газопровод: геополитической, экономической или моральной.

"Мы говорим в плане геополитики. Мы обеспокоены тем влиянием, которое он обеспечит России, тем рычагом влияния на некоторых наших самых близких союзников и партнёров в Европе, который он предоставит российскому режиму", — ответил Прайс.

Он добавил, что Вашингтон продолжит работать с Германией и другими европейскими партнёрами, чтобы "поддерживать провозглашённые цели самой Европы в сфере энергетической безопасности".

Также Прайс заявил о том, что неправильно думать о санкциях как о единственном инструменте в арсенале США.

Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

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