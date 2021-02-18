Песков ответил Псаки, назвавшей "Северный поток – 2" плохой сделкой

"Северный поток – 2" является хорошим проектом, и он абсолютно не касается энергообеспечения США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова американской коллеги Джен Псаки о том, что глава Белого дома Джо Байден считает газопровод "плохой сделкой".

"Проект хороший и абсолютно не касается энергообеспечения США. Это касается энергобезопасности Европы, особенно в период турбулентности с климатическими изменениями", — сказал представитель Кремля.

Песков подметил, что американским партнёрам следовало бы в меньшей степени интересоваться "Северным потоком – 2" и обратить свой взор на Хьюстон и Техас, жители которых замерзают из-за нарушения энергоснабжения в связи с экстремальными холодами. Он также отметил, что Кремлю ничего неизвестно о переговорах между Германией и США по "Северному потоку – 2". Россия исходит из многочисленных заявлений ФРГ о необходимости достроить проект, добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала об отношении президента США к "Северному потоку – 2". По её словам, Байден считает проект плохой сделкой, поскольку якобы газопровод "разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны России".

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