СМИ: Германия и США начали переговоры по "Северному потоку – 2"

Администрация нового президента США Джо Байдена открыла первый раунд переговоров с немецкой стороной по вопросу проекта "Северный поток – 2". Об этом сообщает The Wall Street Journal, цитируя свои источники в Правительстве ФРГ.

Как отмечается, сегодня последний день до публикации Штатами списка компаний, которые могут попасть под санкции из-за участия в проекте строительства.

"Отношения между США и Германией являются краеугольным камнем трансатлантического альянса. Но в рамках такого сотрудничества одобрение завершения строительства "Северного потока – 2" не является продуктивным шагом", — заявил Джим Риш, глава Комитета Сената США по международным отношениям.

Ранее российская баржа "Фортуна" возобновила укладку труб "Северного потока – 2" на Балтике.

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