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Песков ответил на вопрос об организации первой встречи Путина и Байдена

Лидеры двух стран уже провели телефонный разговор.

16 февраля 2021, 11:04
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель / AP</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель / AP

Кремль и Белый дом пока не ведут переговоров о встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет", — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что в переговорах по теме разоружения нужны "наверное, несколько лет очень напряжённых переговоров на экспертном уровне". Но речи о контактах на высшем уровне пока нет.

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Песков также отметил, что Москва выступает за диалог с Евросоюзом и США, но не приветствует разговоры о новых антироссийских санкциях.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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