Песков ответил на вопрос об организации первой встречи Путина и Байдена

Кремль и Белый дом пока не ведут переговоров о встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет", — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что в переговорах по теме разоружения нужны "наверное, несколько лет очень напряжённых переговоров на экспертном уровне". Но речи о контактах на высшем уровне пока нет.

Песков также отметил, что Москва выступает за диалог с Евросоюзом и США, но не приветствует разговоры о новых антироссийских санкциях.

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