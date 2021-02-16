Песков ответил на вопрос об организации первой встречи Путина и Байдена
Лидеры двух стран уже провели телефонный разговор.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель / AP
Кремль и Белый дом пока не ведут переговоров о встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока нет", — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Он добавил, что в переговорах по теме разоружения нужны "наверное, несколько лет очень напряжённых переговоров на экспертном уровне". Но речи о контактах на высшем уровне пока нет.
Песков также отметил, что Москва выступает за диалог с Евросоюзом и США, но не приветствует разговоры о новых антироссийских санкциях.
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