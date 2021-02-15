"Угрозы нарастают": на Украине заявили о постепенном распаде "клуба друзей против Путина"

Бывший посол Украины в Белоруссии, экс-представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трёхсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный заявил, что международный "клуб украинских друзей против Путина" постепенно распадается.

"Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе", — сказал дипломат в эфире телеканала "Наш".

По мнению Бессмертного, западные страны начали поворачиваться к России лицом и речь идёт о неслучайных совпадениях. В качестве примера украинский политик привёл последний телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена.

"Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США. Буквально через неделю — продолжение действия договора СНВ-3 и начало ни с того ни с сего строительства "Северного потока — 2", — пояснил Бессмертный.

Дипломат уверен, что Москва завершит строительство и введёт в эксплуатацию "Северный поток – 2". Бессмертный напомнил, что Берлин подтвердил свои намерения достроить газопровод с оговоркой, что транзит газа через Украину не должен быть остановлен. В связи с этим он призвал Киев отстаивать свои интересы по данному вопросу.

Ранее экономист предрёк Украине переход к пастушеству. По его мнению, Западу от Незалежной нужно только сырьё, а открытие рынка страны приведёт к полному уничтожению её промышленности.

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