Экономист предрёк Украине переход к пастушеству

Западу от Украины нужно только сырьё, а открытие рынка страны приведёт к полному уничтожению её промышленности. Такое мнение выразил глава украинского Жилищного союза Александр Скубченко. Об этом он написал в "Фейсбуке".

Эксперт сравнил сотрудничество Киева с МВФ с аналогичным опытом Монголии. По его словам, когда в 1991 году государство "впустило" к себе фонд и открыло свой внутренний рынок, его промышленность развивалась, а экономика росла. Однако в течение десяти лет Монголия деградировала до уровня "пастушеской" страны. Аналогичные изменения происходят со всеми странами, куда "хозяйски" входил МВФ.

"Всё как и у нас: минимизация роли государства, "невидимая рука рынка", распродажа активов и выполнение всех прочих требований МВФ. Вот сейчас уже и Витренко, ссылаясь на Адама Смита, заявил, что урановый горно-обогатительный комбинат надо закрыть, а заниматься можно и сельским хозяйством", — написал Скубченко.

Глава Жилищного союза напомнил, что открытый рынок нужен уже развитой экономике и при этом губителен для развивающихся стран, так как сильная промышленность в таких условиях уничтожает слабую. МВФ же, по утверждению эксперта, от Украины нужно лишь сырьё, которое будет обработано на Западе, а затем продано обратно в виде конечных товаров с надбавленной стоимостью.

"Просто надо понять: для того чтобы разбогатеть, мы должны копировать действия богатых стран периода, когда они развивались, а не выполнять их требования", — подчеркнул экономист, призвав уделять внимание обрабатывающей промышленности, поскольку она позволяет увеличивать объём экономики и защищать свой рынок.

"От ёмких и традиционных рынков России и стран СНГ мы отказались, иным внешним рынкам мы не нужны, а свои рынки мы открыли для развитой и сильной промышленности Запада, убивая при этом свою угробленную, слабую и неконкурентную", — заключил Скубченко.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа" Вадим Рабинович высказал мнение, что Международный валютный фонд "убивает" экономику Украины, загнав её в долги, и хочет использовать граждан страны как бесплатную рабочую силу.

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