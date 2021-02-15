"Вот, ребятки, что мы можем вам подарить": Джигурда предложил использовать на Евровидении стихи Бродского

Актёр и шоумен Никита Джигурда считает, что выступление представителя России на международном конкурсе Евровидение с песней на стихи поэта Иосифа Бродского позволит донести до публики важную идею. Таким мнением он поделился с ФАН.

"Тот же нобелевский лауреат Иосиф Бродский писал и на русском, и на английском языках. Вот если бы кто-нибудь взял да и положил его стихотворение в основу своей композиции, с которой он выйдет представлять Россию на Евровидении, это был бы настоящий посыл: "Вот, ребятки, что мы можем вам подарить в этом мире", — считает Джигурда.

Он также отметил, что несогласен с мнением певца и композитора Юрия Лозы, который призвал отказаться от исполнения композиций на английском языке. Джигурда подчеркнул, что Евровидение является международным конкурсом, поэтому нужно стараться "перевести великий русский язык на великий международный английский язык".

По мнению актёра, в первую очередь в песне для конкурса нужно уделять внимание содержанию. Так, например, когда Россию представлял певец Дима Билан, продюсеры сумели "попасть в тренд", что и привело к успеху.

Ранее Лайф рассказывал, что пандемия вновь помешала проведению Евровидения в привычном формате.

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