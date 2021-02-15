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Седокова надела настолько тесный купальник, что фанаты замерли в ожидании, когда он порвётся

Исполнительница не упускает возможности продемонстрировать свою фигуру.

15 февраля 2021, 13:35
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Фото © Instagram / annasedokova

Анна Седокова показала поклонникам в "Инстаграме" ещё одно знойное фото с отдыха. 38-летняя экс-участница "ВИА Гры" надела тесный купальник, который обнажал её пышный бюст, спрятала глаза за солнечными очками и приняла соблазнительную позу.

Фото © Instagram / annasedokova

Фото © Instagram / annasedokova

В подпись к откровенному фото певица добавила стихотворение об отношениях мужчины и женщины. Но многих подписчиков больше заинтересовал сам кадр, где они разглядели несколько нюансов. Помимо комплиментов красоте исполнительницы юзеры писали и о том, что Анна использовала фотошоп, из-за которого её сложно узнать. А некоторые и вовсе снова заподозрили влюблённую артистку в беременности.

Фото © Instagram / annasedokova

Фото © Instagram / annasedokova

Анечка, 😍😍😍 ты красотка, пипец

alina_baikova

Фото © Instagram / annasedokova

Фото © Instagram / annasedokova

Анюта беременна?✌💥

moscow_viktoriya

Я подумала, что это Кендалл Дженнер, вы просто 🔥🔥🔥🔥

kamshat_aminova

Ну так после фотошопа их не распознать без подписи

elanskaialarisa

Анна Седокова — украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра". Сейчас она успешно строит сольную карьеру. У звезды подрастают трое детей, а в 2020 году она снова вышла замуж — за баскетболиста Яниса Тимму, который ради возлюбленной ушёл из семьи, оставив маленького сына.

Чемпионка мира достигла новых высот, обнажив всю свою красоту ради обложки Playboy

Чемпионка мира достигла новых высот, обнажив всю свою красоту ради обложки Playboy

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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