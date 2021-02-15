Седокова надела настолько тесный купальник, что фанаты замерли в ожидании, когда он порвётся

Анна Седокова показала поклонникам в " Инстаграме " ещё одно знойное фото с отдыха. 38-летняя экс-участница "ВИА Гры" надела тесный купальник, который обнажал её пышный бюст, спрятала глаза за солнечными очками и приняла соблазнительную позу.

В подпись к откровенному фото певица добавила стихотворение об отношениях мужчины и женщины. Но многих подписчиков больше заинтересовал сам кадр, где они разглядели несколько нюансов. Помимо комплиментов красоте исполнительницы юзеры писали и о том, что Анна использовала фотошоп, из-за которого её сложно узнать. А некоторые и вовсе снова заподозрили влюблённую артистку в беременности.