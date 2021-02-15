Седокова надела настолько тесный купальник, что фанаты замерли в ожидании, когда он порвётся
Исполнительница не упускает возможности продемонстрировать свою фигуру.
Анна Седокова показала поклонникам в "Инстаграме" ещё одно знойное фото с отдыха. 38-летняя экс-участница "ВИА Гры" надела тесный купальник, который обнажал её пышный бюст, спрятала глаза за солнечными очками и приняла соблазнительную позу.
В подпись к откровенному фото певица добавила стихотворение об отношениях мужчины и женщины. Но многих подписчиков больше заинтересовал сам кадр, где они разглядели несколько нюансов. Помимо комплиментов красоте исполнительницы юзеры писали и о том, что Анна использовала фотошоп, из-за которого её сложно узнать. А некоторые и вовсе снова заподозрили влюблённую артистку в беременности.
Анечка, 😍😍😍 ты красотка, пипец
Анюта беременна?✌💥
Я подумала, что это Кендалл Дженнер, вы просто 🔥🔥🔥🔥
Ну так после фотошопа их не распознать без подписи
Анна Седокова — украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра". Сейчас она успешно строит сольную карьеру. У звезды подрастают трое детей, а в 2020 году она снова вышла замуж — за баскетболиста Яниса Тимму, который ради возлюбленной ушёл из семьи, оставив маленького сына.
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