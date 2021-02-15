Анна Калашникова сломала зуб о кольцо с бриллиантом, спрятанное в торте от возлюбленного

Поездкой в травмпункт завершилось празднование Дня святого Валентина для певицы Анны Калашниковой. Возлюбленный дивы банкир Иван Семёнов устроил для неё шикарный праздник. Кульминацией должен был стать подарок — кольцо с дивным жёлтым бриллиантом в несколько карат. Спрятано оно было в торте, и певица, откусив кусочек лакомства, сломала зуб.

"Под конец ужина вынесли белоснежный торт "Красный бархат" с алыми сердцами. Ваня тут же попросил меня попробовать сердечко на торте. Оказалось, что по договорённости с кондитером в торте спрятали кольцо с бриллиантом. Я не знала об этом и случайно сломала об него передний зуб. Пришлось срочно ехать к стоматологу", — рассказала певица газете "Комсомольская правда".