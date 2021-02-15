Не только прозвище сына, но и бренд: Рудковская зарегистрирует товарный знак "Гном Гномыч"

Продюсер Яна Рудковская решила превратить прозвище своего восьмилетнего сына Саши Плющенко в товарный знак и подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда "Гном Гномыч". Об этом она сообщила агентству "Москва".

"Я подала заявку на регистрацию этого бренда, потому что считаю, что он должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили, и, по-моему, понятно, кто это. Я считаю, что мы имеем на него приоритетное право. Это делается не только для защиты наших прав на бренд, но пока я не буду говорить подробности", — сказала Рудковская.

Отмечается, что если заявка, поданная 9 февраля 2021 года, будет одобрена, то под товарным знаком "Гном Гномыч" продюсер сможет продавать парфюмерию и косметику, медицинские и ветеринарные препараты, ювелирные изделия и изделия из кожи и многое другое. Кроме того, бренд можно будет использовать в рекламе, строительстве и ресторанном бизнесе.

Ранее были раскрыты результаты психиатрической экспертизы Гном Гномыча. Напомним, в прошлом году одно из российских изданий сообщило, что сын Рудковской и Плющенко якобы имеет психическое расстройство (синдром Аспергера). После этого родители мальчика решили подать на СМИ в суд, чтобы очистить репутацию сына и доказать, что он здоров.

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