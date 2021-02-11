Раскрыты результаты психиатрической экспертизы Гном Гномыча

Медики провели очередную психологическую экспертизу несовершеннолетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской в рамках уголовного дела о клевете. Согласно её результатам, ребёнок является абсолютно вменяемым. Об этом журналистам рассказал представляющий интересы семьи юрист Александр Добровинский.

"Психологическая экспертиза, проведённая в рамках уголовного дела, показала отсутствие у Саши Плющенко каких-либо психических расстройств. Что, собственно, и так было понятно. Как и то, что всё написанное о Саше Плющенко является ложью", — цитирует Добровинского Mash.

Напомним, в прошлом году одно из российских изданий сообщило, что Гном Гномыч якобы имеет психическое расстройство (синдром Аспергера). После этого родители мальчика решили подать на СМИ в суд, чтобы очистить репутацию сына и доказать, что он здоров.

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