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Раскрыты результаты психиатрической экспертизы Гном Гномыча

Добровинский отметил, что заключение медиков было ожидаемым.

11 февраля 2021, 09:39
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<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/p/CKqgzPKlK5R/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rudkovskayaofficial</a></u></p>

Фото © Instagram / rudkovskayaofficial

Медики провели очередную психологическую экспертизу несовершеннолетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской в рамках уголовного дела о клевете. Согласно её результатам, ребёнок является абсолютно вменяемым. Об этом журналистам рассказал представляющий интересы семьи юрист Александр Добровинский.

"Психологическая экспертиза, проведённая в рамках уголовного дела, показала отсутствие у Саши Плющенко каких-либо психических расстройств. Что, собственно, и так было понятно. Как и то, что всё написанное о Саше Плющенко является ложью", — цитирует Добровинского Mash.

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Напомним, в прошлом году одно из российских изданий сообщило, что Гном Гномыч якобы имеет психическое расстройство (синдром Аспергера). После этого родители мальчика решили подать на СМИ в суд, чтобы очистить репутацию сына и доказать, что он здоров.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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