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Не достигли дна: постпред назвал мнение Борреля об отношениях РФ и ЕС преувеличенным

Владимир Чижов отметил важность продолжения диалога.

11 февраля 2021, 09:24
<p>Фото © Сергей Бобылев / ТАСС</p>

Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что отношения России и ЕС "достигли дна", являются преувеличением. Такое мнение выразил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения "достигли дна", я думаю, что это в значительной мере преувеличение. Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнёров", — приводит ТАСС его слова.

Чижов также отметил, что помимо обсуждения того, что разделяет страны, в диалоге с Боррелем были также рассмотрены сюжеты, которые близки позициям обеих сторон. Он считает, что самое важное в сложившейся ситуации — продолжать диалог. И уверен, что европейские политики придерживаются такого же мнения.

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Боррель приехал в Москву с дипломатическим визитом 4 февраля и пробыл в России два дня. Многие назвали его визит провалом, упрекнув в недостаточной жёсткости в ведении переговоров, в том числе во время итоговой пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Накануне Кремль дал свою оценку высказываниям Борреля в ходе его московского визита.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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