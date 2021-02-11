Житель Новосибирска избил подростков из-за сломанного снеговика — видео
Теперь у агрессивного сибиряка проблемы с правоохранительными органами.
Житель Новосибирска избил подростков из-за сломанного снеговика. Видео © Соцсети
В Новосибирске мужчина избил двух подростков за то, что те сломали снеговика. Видео с инцидентом появилось в соцсетях. На этих кадрах видно, как он подходит к детям, начинает их бить, бросает на снег и избивает уже там.
Как выяснилось, произошло это у школы № 45 на улице Киевской. Следственный комитет сообщил о начале проверки по факту случившегося. Мужчина может стать фигурантом дела по уголовной статье "Хулиганство с применением насилия к гражданам".
"У моего брата синяк на лице, ссадина на голове, сознание теряет. Может, и сотрясение есть, завтра будем судмедэкспертизу делать", — рассказала сестра одного из пострадавших в диалоге с КП.
По её словам, инцидент мог произойти, потому что "нынешняя молодёжь не особо следит за языком".
Напомним, что не так давно за видео с поцелуем был жестоко избит московский школьник.
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