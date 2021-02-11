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Житель Новосибирска избил подростков из-за сломанного снеговика — видео

Теперь у агрессивного сибиряка проблемы с правоохранительными органами.

11 февраля 2021, 09:10
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Житель Новосибирска избил подростков из-за сломанного снеговика. Видео © Соцсети

В Новосибирске мужчина избил двух подростков за то, что те сломали снеговика. Видео с инцидентом появилось в соцсетях. На этих кадрах видно, как он подходит к детям, начинает их бить, бросает на снег и избивает уже там.

Как выяснилось, произошло это у школы № 45 на улице Киевской. Следственный комитет сообщил о начале проверки по факту случившегося. Мужчина может стать фигурантом дела по уголовной статье "Хулиганство с применением насилия к гражданам".

"У моего брата синяк на лице, ссадина на голове, сознание теряет. Может, и сотрясение есть, завтра будем судмедэкспертизу делать", — рассказала сестра одного из пострадавших в диалоге с КП.

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По её словам, инцидент мог произойти, потому что "нынешняя молодёжь не особо следит за языком".

Напомним, что не так давно за видео с поцелуем был жестоко избит московский школьник.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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