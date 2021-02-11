В Москве три школьницы отравились таблетками на вписке, а друзья их бросили и сбежали

В Москве после вписки в квартире на Перовском шоссе обнаружили трёх школьниц в неадекватном состоянии. Источник сообщил Лайфу, что полицию вызвал мужчина, который заметил на соседнем балконе подозрительно облокотившуюся на раму девочку.

Дверь приехавшим на место правоохранителям открыл пятилетний брат одной из школьниц. Внутри находились три 13-летние девочки в неадекватном состоянии. Оказалось, что они съели все таблетки из аптечки матери одной из школьниц. На месте им сделали промывание желудка и отправили в реанимацию Филатовской больницы. Следователи предварительно установили, что в квартире проходила вписка, то есть многолюдная вечеринка. Там было порядка 15 человек, но когда девочкам стало плохо от проглоченных таблеток, подростки просто бросили подруг и разбежались.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Следователи изучают содержимое телефонов девочек.

Ранее Лайф сообщал, что жители одного из многоквартирных домов в столице обнаружили тело 14-летней школьницы со множеством ножевых ранений. Отец девочки на момент произошедшего был в командировке в Челябинске и не мог дозвониться до дочери, поэтому попросил соседей проведать её. По одной из версий, девочка могла быть убита во время вписки.

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