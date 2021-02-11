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В КГБ Белоруссии спрогнозировали новые протесты в стране

Однако их пик давно пройден, считают в ведомстве.

11 февраля 2021, 08:45
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Внешние силы будут пытаться возобновить протесты в Белоруссии грядущей весной, однако сделать это им не удастся. Об этом заявил глава КГБ республики Иван Тертель.

"Попытки будут, но мы оцениваем ситуацию как стабильную, и предпосылок говорить о том, что им (внешним силам. — Прим. Лайфа) удастся добиться таких целей, мы не видим",приводит его слова ТАСС.

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По его словам, на сегодняшний день протесты практически сошли на нет, а их пик давно пройден. Тем не менее, добавил Тертель, за границей продолжают работу центры, координировавшие акции. Они спонсируются за счёт различных фондов и продолжают попытки возобновить беспорядки в Белоруссии.

Напомним, протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе прошлого года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями, в ходе которых погибло несколько человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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