В КГБ Белоруссии спрогнозировали новые протесты в стране

Внешние силы будут пытаться возобновить протесты в Белоруссии грядущей весной, однако сделать это им не удастся. Об этом заявил глава КГБ республики Иван Тертель.

"Попытки будут, но мы оцениваем ситуацию как стабильную, и предпосылок говорить о том, что им (внешним силам. — Прим. Лайфа) удастся добиться таких целей, мы не видим", — приводит его слова ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день протесты практически сошли на нет, а их пик давно пройден. Тем не менее, добавил Тертель, за границей продолжают работу центры, координировавшие акции. Они спонсируются за счёт различных фондов и продолжают попытки возобновить беспорядки в Белоруссии.

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