В КГБ Белоруссии спрогнозировали новые протесты в стране
Однако их пик давно пройден, считают в ведомстве.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Внешние силы будут пытаться возобновить протесты в Белоруссии грядущей весной, однако сделать это им не удастся. Об этом заявил глава КГБ республики Иван Тертель.
"Попытки будут, но мы оцениваем ситуацию как стабильную, и предпосылок говорить о том, что им (внешним силам. — Прим. Лайфа) удастся добиться таких целей, мы не видим", — приводит его слова ТАСС.
По его словам, на сегодняшний день протесты практически сошли на нет, а их пик давно пройден. Тем не менее, добавил Тертель, за границей продолжают работу центры, координировавшие акции. Они спонсируются за счёт различных фондов и продолжают попытки возобновить беспорядки в Белоруссии.
Напомним, протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе прошлого года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями, в ходе которых погибло несколько человек.
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