Шёл с поднятыми руками. СМИ опубликовали видео гибели белоруса во время акции протеста 10 августа

Видео © Telegram / Euroradio
Обстоятельства гибели Александра Тарайковского, который умер в Минске 10 августа во время акций протеста, обрастают новыми подробностями. Телеграм-канал Euroradio опубликовал ещё одно видео с места происшествия.
На кадрах видно, что мужчина в белой футболке с поднятыми руками направляется в сторону силовиков, при этом слышны звуки выстрелов и взрывов. В определённый момент, после яркой вспышки, он начинает шататься, а затем падает на асфальт.
Цветы, шарики и флаги. Сотни протестующих в Белоруссии остаются на улицах — видеоЖители Минска также отдали сегодня дань памяти своему земляку, который погиб в ходе акций протеста.
Сотрудники полиции заявляли, что в руке погибшего сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в правоохранителей, однако с другого ракурса заметно, что рядом с мужчиной ничего не взрывалось.
Ранее агентство Associated Press разместило снимок, на котором может быть запечатлён момент выстрела в участника протестов в Минске Александра Тарайковского. Его опознала жена, которая до этого также сообщала, что в тот день супруг ушёл из дома в белой футболке и шортах. Сегодня с погибшим попрощались в Минске.
Личность погибшего в ходе протестов 10 августа раскрыли СМИ. Также стало известно, что он был ранее судим за причинение тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть, после того, как вступился за мать.
Лукашенко: Страну никому не отдадим, ситуацию удержимГлава Белоруссии попросил глав "других республик" сначала навести порядок у себя, прежде чем что-то советовать.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.