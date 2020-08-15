Шёл с поднятыми руками. СМИ опубликовали видео гибели белоруса во время акции протеста 10 августа

Видео © Telegram / Euroradio

Обстоятельства гибели Александра Тарайковского, который умер в Минске 10 августа во время акций протеста, обрастают новыми подробностями. Телеграм-канал Euroradio опубликовал ещё одно видео с места происшествия.

На кадрах видно, что мужчина в белой футболке с поднятыми руками направляется в сторону силовиков, при этом слышны звуки выстрелов и взрывов. В определённый момент, после яркой вспышки, он начинает шататься, а затем падает на асфальт.

Сотрудники полиции заявляли, что в руке погибшего сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в правоохранителей, однако с другого ракурса заметно, что рядом с мужчиной ничего не взрывалось.

Ранее агентство Associated Press разместило снимок, на котором может быть запечатлён момент выстрела в участника протестов в Минске Александра Тарайковского. Его опознала жена, которая до этого также сообщала, что в тот день супруг ушёл из дома в белой футболке и шортах. Сегодня с погибшим попрощались в Минске.

Личность погибшего в ходе протестов 10 августа раскрыли СМИ. Также стало известно, что он был ранее судим за причинение тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть, после того, как вступился за мать.