Погибший во время беспорядков в Минске был ранее судим

Мужчина, который погиб во время массовых акций протеста в Минске 10 августа, ранее имел судимость. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.

До этого в СМИ появлялась информация о том, что в беспорядках погиб 34-летний Александр Тарайковский. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что мужчина пытался бросить взрывное устройство в милиционеров около станции метро "Пушкинская", но оно сдетонировало у него в руке.

Жена Тарайковского также подтвердила, что её супруг отбывал тюремное наказание. По её словам, он отсидел семь лет за причинение тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть, после того как вступился за мать, которую избил сосед по комнате.