Погибший во время беспорядков в Минске был ранее судим

Мужчина, который погиб во время массовых акций протеста в Минске 10 августа, ранее имел судимость. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.
Глава МВД Белоруссии заявил, что берёт на себя ответственность за травмы случайных людей на акциях протестаМинистр отметил, что за трое суток на правоохранителей совершили 11 сознательных наездов.
До этого в СМИ появлялась информация о том, что в беспорядках погиб 34-летний Александр Тарайковский. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что мужчина пытался бросить взрывное устройство в милиционеров около станции метро "Пушкинская", но оно сдетонировало у него в руке.
Жена Тарайковского также подтвердила, что её супруг отбывал тюремное наказание. По её словам, он отсидел семь лет за причинение тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть, после того как вступился за мать, которую избил сосед по комнате.
Даже скорые сигналят. В центре Минска вспоминают погибшего участника митинговРанее на этом месте побывали послы стран ЕС и тоже возложили букеты.
Напомним, в Белоруссии уже который день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.