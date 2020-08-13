СМИ назвали имя погибшего во время протестов в Минске

Во время протестных акций в Минске 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский, сообщает издание "Радио Свобода". Опознание тела прошло 13 августа.

Отмечается, что МВД Белоруссии не уточняет имени погибшего, сообщив лишь возраст и тот факт, что он был судим. Как утверждает милиция, мужчина пытался бросить взрывное устройство в правоохранителей около метро "Пушкинская", но оно сдетонировало у него в руке.

Жена Тарайковского, в свою очередь, отказывается верить в эту версию, отмечая, что у её супруга ничего не было с собой, только "шорты, белая футболка и телефон". Она также подтвердила информацию о судимости мужчины. По её словам, он отсидел семь лет за причинение тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть, после того, как вступился за мать, которую избил сосед по комнате.

Женщина также отметила, что в том районе, где случился инцидент, у погибшего есть квартира, куда он и ходил тем вечером. У Тарайковского осталась трёхлетняя дочь.