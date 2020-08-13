В Белоруссии опубликовали список арестованных в Минске в ходе протестов

Отмечается, что решение опубликовать перечень было принято в связи с многочисленными обращениями граждан в суды белорусской столицы. Уточняется, что в списке значатся 566 фамилий. Задержанные были арестованы на сроки от 7 до 25 суток.

Сотни минчан снова собрались у СИЗО, пытаясь найти задержанных родных. А волонтёры приносят им продукты — видео Люди пытаются получить хоть какую-то информацию о тех, кто не вернулся после акций протеста.

Напомним, в Белоруссии пятый день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить. С начала акций задержано уже около семи тысяч человек.