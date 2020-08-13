Сотни минчан снова собрались у СИЗО, пытаясь найти задержанных родных. А волонтёры приносят им продукты — видео

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С самого начала протестов после выборов в Белоруссии у центра изоляции правонарушителей в Минске собираются волонтёры и те, кто ищет своих родственников, которые не вернулись после акций протеста.

Ещё с ночи родственники и друзья задержанных начали собирать передачки для тех, кто содержится в Центре изоляции правонарушителей в Минске. Ранее многие, кто уже покинул изолятор, рассказывали, что кормят там не очень хорошо, поэтому в ящиках и коробках, которые волонтёры разложили перед учреждением, видны различные продукты — колбаса, хлеб, сыр, сок, сладости и очень много бутылок с водой.

На данный момент у центра собралось несколько десятков человек, которые пытаются получить информацию о задержанных друзьях и родственниках. Как отмечают волонтёры, людей, которые сейчас находятся в СИЗО, необходимо успокоить. Общественники подчёркивают, что "на эмоциях" диалог с силовиками едва ли получится.