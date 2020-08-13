"Бывших пограничников не бывает". В Белоруссии назвали спланированной провокацией "мусорный флешмоб"

Пограничный комитет Белоруссии прокомментировал появление в Сети записей, на которых бывшие силовики выбрасывают свою форму в знак протеста против жестокости при разгоне демонстрантов. "Мусорный флешмоб" назвали спланированной провокацией.

В комитете отметили, что утром 13 августа к зданию органа госуправления в Минске подошёл мужчина и выбросил у входа форму старого образца, свои действия он снимал на телефон. При осмотре одежды выяснилось, что китель и брюки были из разных комплектов — об этом свидетельствуют их размеры. Кроме того, на форме отсутствовала отметка владельца.

Фото © Пограничный комитет Белоруссии

— Ещё вызывают вопросы сорванные с погон сержантские знаки различия, это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку, — пояснили в комитете.

Коллаж © LIFE. Фото © Пограничный комитет Белоруссии

Представители органа госуправления подчеркнули, что "бывших пограничников не бывает", и отметили, что подобное отношение к форме "не вызывает ничего, кроме презрения".