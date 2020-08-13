Пограничный комитет Белоруссии прокомментировал появление в Сети записей, на которых бывшие силовики выбрасывают свою форму в знак протеста против жестокости при разгоне демонстрантов. "Мусорный флешмоб" назвали спланированной провокацией.
В комитете отметили, что утром 13 августа к зданию органа госуправления в Минске подошёл мужчина и выбросил у входа форму старого образца, свои действия он снимал на телефон. При осмотре одежды выяснилось, что китель и брюки были из разных комплектов — об этом свидетельствуют их размеры. Кроме того, на форме отсутствовала отметка владельца.
— Ещё вызывают вопросы сорванные с погон сержантские знаки различия, это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку, — пояснили в комитете.
Коллаж © LIFE. Фото © Пограничный комитет Белоруссии
Представители органа госуправления подчеркнули, что "бывших пограничников не бывает", и отметили, что подобное отношение к форме "не вызывает ничего, кроме презрения".
"Мусорный флешмоб". В Сети появляются видео, как белорусы выбрасывают в урны форму спецназаОни призывают прекратить избиения и задержания протестующих.
Ранее белорусский СК занялся поисками провокаторов с протестной акции, которая прошла в Минске 9 августа. Следователи пришли к выводу, что беспорядками руководили "специально обученные лица".
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"Бывших пограничников не бывает". В Белоруссии назвали спланированной провокацией "мусорный флешмоб"