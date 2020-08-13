Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Лайф узнал, чего требуют протестующие сотрудники БелАЗа

Заводчане признаются, что хотят поддержать свой народ.

1928

Лайфу стало известно, какие требования выдвигают сотрудники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), которые, по сообщениям в СМИ и соцсетях, сегодня устроили забастовку.

Как нам рассказал источник, люди требуют выгнать ОМОН из города и прекратить насилие. Власти они призывают к честным выборам. Отмечается, что участие в протестах принимают около 200 работников предприятия.

Один из сотрудников заявил в разговоре с Лайфом, что заводчане хотят поддержать народ, который наконец поверил в свою силу.

"У меня украли голос". Работники Белорусской филармонии превратили протест в искусство — видео

Деятели культуры исполняют молитвы и патриотические песни на ступеньках учреждения.

Напомним, сегодня в Сети появились кадры с территории БелАЗа. На них люди в рабочей форме выходят на улицу и скандируют: "Уходи!" При этом официально предприятие заявило, что никаких волнений нет, на самом деле просто проходит встреча с руководством.

Тем временем в Белоруссии пятый день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицу стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.

Сегодня ЦИК обнародовала новые данные по результатам голосования, при этом лидер выборов остался прежним.

Выбор редакции

Loading...