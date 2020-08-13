Лайф узнал, чего требуют протестующие сотрудники БелАЗа

Лайфу стало известно, какие требования выдвигают сотрудники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), которые, по сообщениям в СМИ и соцсетях, сегодня устроили забастовку.
Как нам рассказал источник, люди требуют выгнать ОМОН из города и прекратить насилие. Власти они призывают к честным выборам. Отмечается, что участие в протестах принимают около 200 работников предприятия.
Один из сотрудников заявил в разговоре с Лайфом, что заводчане хотят поддержать народ, который наконец поверил в свою силу.
"У меня украли голос". Работники Белорусской филармонии превратили протест в искусство — видеоДеятели культуры исполняют молитвы и патриотические песни на ступеньках учреждения.
Напомним, сегодня в Сети появились кадры с территории БелАЗа. На них люди в рабочей форме выходят на улицу и скандируют: "Уходи!" При этом официально предприятие заявило, что никаких волнений нет, на самом деле просто проходит встреча с руководством.
Тем временем в Белоруссии пятый день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицу стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.
Сегодня ЦИК обнародовала новые данные по результатам голосования, при этом лидер выборов остался прежним.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Сотни минчан снова собрались у СИЗО, пытаясь найти задержанных родных. А волонтёры приносят им продукты — видео
"У нас нет времени". Белорусская диаспора в Польше объявила голодовку и живёт в палатках у представительства Евросоюза
"Бывших пограничников не бывает". В Белоруссии назвали спланированной провокацией "мусорный флешмоб"