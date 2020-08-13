Белорусский ЦИК рассказал, сколько избирателей поддержали Лукашенко и Тихановскую в Минске и других регионах

ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные данные по голосованию на выборах президента страны в Минске. Так, за Александра Лукашенко отдали голоса 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую - 14,92%.
Предварительные данные по другим регионам страны выглядят так:
- Минская область — Лукашенко 79,23%, Тихановская 11,81%;
- Брестская область — Лукашенко 81,78%, Тихановская 10,33%;
- Витебская — Лукашенко 83,64%, Тихановская 9,18%;
- Гомельская — Лукашенко 85,38%, Тихановская 5,98%;
- Гродненская — Лукашенко 78,72%, Тихановская 13,81%;
- Могилёвская — Лукашенко 88,06%, Тихановская 4,73%.
Тем временем в Белоруссии пятый день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицу стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.