Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Белорусский ЦИК рассказал, сколько избирателей поддержали Лукашенко и Тихановскую в Минске и других регионах

875

ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные данные по голосованию на выборах президента страны в Минске. Так, за Александра Лукашенко отдали голоса 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую - 14,92%.

Предварительные данные по другим регионам страны выглядят так:

  • Минская область — Лукашенко 79,23%, Тихановская 11,81%;
  • Брестская область — Лукашенко 81,78%, Тихановская 10,33%;
  • Витебская — Лукашенко 83,64%, Тихановская 9,18%;
  • Гомельская — Лукашенко 85,38%, Тихановская 5,98%;
  • Гродненская — Лукашенко 78,72%, Тихановская 13,81%;
  • Могилёвская — Лукашенко 88,06%, Тихановская 4,73%.

Тем временем в Белоруссии пятый день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицу стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.

Выбор редакции

Loading...