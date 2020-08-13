"Как воины света расправятся с Дартом Вейдером". Солист группы "Ляпис 98" прокомментировал события в Белоруссии

Солист группы "Ляпис 98" и экс-лидер "Ляписа Трубецкого" Сергей Михалок впервые прокомментировал события в родной Белоруссии во время концерта в украинской Одессе. Об этом сообщает издание Depo.ua.

— Я знаю, что мои братья-белорусы, которые борются там, снаружи, победят, как воины света, расправятся с Дартом Вейдером, — сказал он перед выступлением.

Михалок подчеркнул, использовав нецензурную лексику, что приехал не "разговаривать" о политических раскладах, а петь "замечательные" песни. Пока это первое и последнее высказывание артиста о происходящем на родине.

Стоит отметить, что за последние сутки артист выложил на странице в "Инстаграме" три видеоролика на песни "Родны край!", "Середнi вiки" и "Годзе". Он также поделился в сториз видео, где стоит толпа людей с бело-красно-белыми флагами, а рядом играет песня "Ляписа 98" и расположены таблички с надписями "Нас 97%" и "Сашка, не дуркуй".

Видео © Instagram / Сергей Михалок

"Воины света" — это песня Михалка, которая стала очень популярна на Украине во время Майдана в Киеве в 2014 году, однако композиция была написана двумя годами ранее.