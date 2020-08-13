Польша призвала ввести санкции из-за событий в Белоруссии. Правда, против России

Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский считает, что за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжаются акции протестов, необходимо ввести санкции против России. Об этом он заявил в эфире Польского радио.

— То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, — это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии, — сказал Сариуш-Вольский.

Он отметил, что ЕС недостаточно жёстко реагирует на события в республике. По мнению депутата, отношение было бы иным, если бы те, "кто имеют власть в Европейском союзе", не ставили отношения и бизнес с Россией "выше поддержки демократических движений в Белоруссии". Сариуш-Вольский подчеркнул, что реакция Евросоюза "в каком-то смысле позорная и мало смелая".

С мнением депутата согласен также министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, который хотел бы, чтобы события в Белоруссии стали толчком пересмотра отношения к строительству газопровода "Северный поток – 2". Он выразил надежду, что определённые страны ЕС и НАТО, особенно Германия, ещё раз подумают, что "бизнес с Россией не находится в интересе свободного мира".