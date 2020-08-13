Познер считает Лукашенко "советским продуктом в худшем виде"

Телеведущий Владимир Познер рассказал о своём неоднозначном высказывании о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, произнесённом 25 лет назад, и последовавшей реакции главы республики. Описанный Познером случай произошёл на встрече политика с российскими журналистами.

По словам телеведущего, в какой-то момент представителям прессы предложили сказать тосты в знак благодарности за оказанный Лукашенко радушный приём. Познер признался, что не запомнил слова, которые говорили коллеги ("видимо, ничего интересного не прозвучало"), но хорошо помнит, что сказал он сам.

— Моя мама научила меня тому, что, когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего, — поделился журналист воспоминанием.

Телеведущий отметил, что белорусский лидер не стал отвечать ему, а лишь "выразительно посмотрел".

— Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы ещё тогда понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры, — написал Познер на своём сайте.

Журналист подчеркнул, что его слова подтверждаются событиями, которые происходят в Белоруссии. Он отметил, что при Лукашенко страна "превращена в полицейское государство", где против вышедшего на мирные демонстрации населения применяют слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки.