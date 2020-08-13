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Познер считает Лукашенко "советским продуктом в худшем виде"

Журналист полагает, что ради удержания власти политик готов применить самые крайние меры.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Телеведущий Владимир Познер рассказал о своём неоднозначном высказывании о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, произнесённом 25 лет назад, и последовавшей реакции главы республики. Описанный Познером случай произошёл на встрече политика с российскими журналистами.

По словам телеведущего, в какой-то момент представителям прессы предложили сказать тосты в знак благодарности за оказанный Лукашенко радушный приём. Познер признался, что не запомнил слова, которые говорили коллеги ("видимо, ничего интересного не прозвучало"), но хорошо помнит, что сказал он сам.

Моя мама научила меня тому, что, когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего, — поделился журналист воспоминанием.

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Люди в разных районах города выстраиваются в цепи, женщины в белом несут цветы.

Телеведущий отметил, что белорусский лидер не стал отвечать ему, а лишь "выразительно посмотрел".

Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы ещё тогда понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры, — написал Познер на своём сайте.

Журналист подчеркнул, что его слова подтверждаются событиями, которые происходят в Белоруссии. Он отметил, что при Лукашенко страна "превращена в полицейское государство", где против вышедшего на мирные демонстрации населения применяют слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки.

Ранее уроженка Белоруссии актриса Саша Бортич решила поддержать протестующих в этой стране и вышла к посольству республики в Москве с плакатом. В посте в "Инстаграме" артистка написала, что "кое-кто засиделся и ему пора".

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