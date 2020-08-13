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Все средства хороши. Илона Маска попросили протестировать в Белоруссии спутниковый интернет от SpaceX

Петицию подписало свыше пяти тысяч пользователей.

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Фото © Pixabay

Несколько дней с работающим с ужасными перебоями Интернетом заставят пойти на что угодно. Белорусы решили просить помощи Илона Маска и создали обращение с просьбой протестировать в республике спутниковый интернет Starlink компании SpaceX.

Менее чем за сутки петицию, размещённую на портале Change.org, подписало свыше пяти тысяч человек. Откликнется ли предприниматель на призыв жителей Белоруссии, пока не известно.

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