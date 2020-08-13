Все средства хороши. Илона Маска попросили протестировать в Белоруссии спутниковый интернет от SpaceX

Несколько дней с работающим с ужасными перебоями Интернетом заставят пойти на что угодно. Белорусы решили просить помощи Илона Маска и создали обращение с просьбой протестировать в республике спутниковый интернет Starlink компании SpaceX.
Доступ в Интернет уже неотъемлемая часть гражданских свобод и практически базовое право человека.— Ariana Richelieu (@ArishaEvans) August 13, 2020
Посему неудивительно, что добровольцы запустили такую петицию:
«Elon Musk: Free satellite internet for Belarus in times of protests» https://t.co/pL6hIIqJcF @ChangeOrgRus
Менее чем за сутки петицию, размещённую на портале Change.org, подписало свыше пяти тысяч человек. Откликнется ли предприниматель на призыв жителей Белоруссии, пока не известно.
"Мы все мирные". В Минске демонстранты спокойно обсудили с гаишником происходящее на протестах — видеоМилиционер напомнил, что правоохранители могут применять силу, если человек не подчиняется законным требованиям.
Ранее в Минске отпустили стрингеров агентства Ruptly, которые были задержаны утром 9 августа и не выходили на связь с редакцией более четырёх суток.