Все средства хороши. Илона Маска попросили протестировать в Белоруссии спутниковый интернет от SpaceX

Несколько дней с работающим с ужасными перебоями Интернетом заставят пойти на что угодно. Белорусы решили просить помощи Илона Маска и создали обращение с просьбой протестировать в республике спутниковый интернет Starlink компании SpaceX.

Доступ в Интернет уже неотъемлемая часть гражданских свобод и практически базовое право человека.

Посему неудивительно, что добровольцы запустили такую петицию:



«Elon Musk: Free satellite internet for Belarus in times of protests» https://t.co/pL6hIIqJcF @ChangeOrgRus — Ariana Richelieu (@ArishaEvans) August 13, 2020

Менее чем за сутки петицию, размещённую на портале Change.org, подписало свыше пяти тысяч человек. Откликнется ли предприниматель на призыв жителей Белоруссии, пока не известно.