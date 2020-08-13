"Очевидно, что кое-кто засиделся". Актриса Саша Бортич вышла к посольству в поддержку белорусов

Актриса Александра Бортич — сама уроженка Белоруссии — решила поддержать протестующих в этой стране и вышла к зданию белорусского посольства в Москве с плакатом.
— Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора. Белорусы! Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы её добьётесь. Насильно мил не будешь, — написала артистка в своём инстаграме.
Тем временем в Белоруссии четвёртую ночь не утихают протесты. Однако столкновения с силовиками стали менее массовыми, в некоторых городах, например Гродно, демонстранты свободно гуляли по улицам, сигналили из машин и скандировали лозунги. При этом митингующие продолжили перекрывать дороги и жечь костры, в ответ правоохранители использовали светошумовые гранаты и ловили людей во дворах и подъездах.
Молчать нельзя протестовать. Как звёзды из Белоруссии отреагировали на происходящее в их странеВ Республике Беларусь прокатилась волна протестов, которые разгорелись после президентских выборов. Так, Александр Лукашенко набрал 80,08%, но не все оказались готовы смириться с результатами. В итоге начались стычки демонстрантов с сотрудниками силовых ведомств. Тем временем белорусские звёзды по-разному повели себя в столь непростой период. Кто-то поддержал протесты, эмоционально высказываясь о происходящем в родной стране. Среди них, например, певица Рита Дакота и участник шоу "Танцы" Дима Бончинче. А кто-то решил пока оставаться в стороне и наблюдать за ситуацией.
Саша Бортич родилась в белорусском Светлогорске, но в школу пошла уже в Москве. После окончания обучения поступала в театральный институт, но не прошла по конкурсу. Пробиться в кино ей всё же удалось, в 2014 году в результате конкурсного отбора молодых исполнителей она получила главную роль в психологической драме "Как меня зовут". После этого она блистала в картинах "Духless — 2", "Викинг", "Про любовь", "Полицейский с Рублёвки", "Я худею", "Холоп" и других. Подробнее о творческом пути Александры читайте на uznayvse.ru.