Посла Белоруссии вызвали в чешский МИД после заявления Лукашенко об управлении протестами из Праги

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что посла Белоруссии вызвали в МИД страны после заявления президента республики Александра Лукашенко об управлении протестами из Праги.
— Мы хотим выяснить, почему он произнёс такие слова. Ждём представления доказательств, — цитирует министра издание Parlamentni Listy.
Он уточнил, что МИД Чехии выразил решительный протест в связи с заявлением белорусского лидера.
Лукашенко назвал прошедшие выборы президента праздником, а митингующих — овцамиПо мнению белорусского лидера, протестующие действовали, даже не понимая, что делают.
Кроме того, послу было выражено решительное несогласие с тем, какие события развернулись в Белоруссии после оглашения итогов выборов, а также из-за того, что на голосование не была допущена миссия международных наблюдателей. По мнению Петржичека, это может говорить о том, что выборы не были свободными.
Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. Число задержанных приближается к шести тысячам. Очень много пострадавших.