Посла Белоруссии вызвали в чешский МИД после заявления Лукашенко об управлении протестами из Праги

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что посла Белоруссии вызвали в МИД страны после заявления президента республики Александра Лукашенко об управлении протестами из Праги.

— Мы хотим выяснить, почему он произнёс такие слова. Ждём представления доказательств, — цитирует министра издание Parlamentni Listy.

Он уточнил, что МИД Чехии выразил решительный протест в связи с заявлением белорусского лидера.

Кроме того, послу было выражено решительное несогласие с тем, какие события развернулись в Белоруссии после оглашения итогов выборов, а также из-за того, что на голосование не была допущена миссия международных наблюдателей. По мнению Петржичека, это может говорить о том, что выборы не были свободными.