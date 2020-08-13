Иосиф Пригожин раскритиковал решение Спивакова отказаться от ордена Лукашенко

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал решение дирижёра Владимира Спивакова отказаться от ордена Франциска Скорины, который ему вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Орден вручён за гуманизм именно Спивакова, за его достижения. Он является владельцем этого ордена по праву как человек, который является культурным мостом между нашими странами и народами, — сказал Пригожин в эфире НСН.

Он отметил, что в подобных случаях можно отказываться и от орденов других стран, где также случаются "нестандартные ситуации". Продюсер добавил, что не понимает решение дирижёра.

При этом Пригожин выразил солидарность с народом Белоруссии.