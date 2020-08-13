Иосиф Пригожин раскритиковал решение Спивакова отказаться от ордена Лукашенко

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал решение дирижёра Владимира Спивакова отказаться от ордена Франциска Скорины, который ему вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
— Орден вручён за гуманизм именно Спивакова, за его достижения. Он является владельцем этого ордена по праву как человек, который является культурным мостом между нашими странами и народами, — сказал Пригожин в эфире НСН.
"Мне стыдно его носить". Спиваков отказался от ордена, которым его наградил ЛукашенкоПо мнению знаменитого дирижёра, сейчас в Белоруссии "царит мракобесие, тирания, насилие".
Он отметил, что в подобных случаях можно отказываться и от орденов других стран, где также случаются "нестандартные ситуации". Продюсер добавил, что не понимает решение дирижёра.
При этом Пригожин выразил солидарность с народом Белоруссии.
Басков отказался следовать примеру Спивакова и сдавать полученный от Лукашенко орденРечь идёт об ордене Франциска Скорины, его вручают за заслуги в гуманитарной сфере.
Напомним, в Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста против результатов прошедших в стране президентских выборов. Победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Правоохранители начали жёстко задерживать народ на улицах, число взятых под стражу приближается к шести тысячам.