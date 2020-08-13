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Иосиф Пригожин раскритиковал решение Спивакова отказаться от ордена Лукашенко

При этом он выразил солидарность с народом Белоруссии.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал решение дирижёра Владимира Спивакова отказаться от ордена Франциска Скорины, который ему вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Орден вручён за гуманизм именно Спивакова, за его достижения. Он является владельцем этого ордена по праву как человек, который является культурным мостом между нашими странами и народами, — сказал Пригожин в эфире НСН.

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По мнению знаменитого дирижёра, сейчас в Белоруссии "царит мракобесие, тирания, насилие".

Он отметил, что в подобных случаях можно отказываться и от орденов других стран, где также случаются "нестандартные ситуации". Продюсер добавил, что не понимает решение дирижёра.

При этом Пригожин выразил солидарность с народом Белоруссии.

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Речь идёт об ордене Франциска Скорины, его вручают за заслуги в гуманитарной сфере.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста против результатов прошедших в стране президентских выборов. Победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Правоохранители начали жёстко задерживать народ на улицах, число взятых под стражу приближается к шести тысячам.

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