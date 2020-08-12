Басков отказался следовать примеру Спивакова и сдавать полученный от Лукашенко орден

Российский певец Николай Басков решил не следовать примеру Народного артиста СССР Владимира Спивакова и отказываться от ордена Франциска Скорины, который ему в 2006 году вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом заявила Лайфу пресс-секретарь Баскова Марина Наумова.

— Он не планирует отказываться от государственной награды, — рассказала она.

Напомним, отказавшись от ордена, Владимир Спиваков заявил, что ему теперь стыдно носить эту награду, и обвинил президента Белоруссии в жестокости.

Орденом Франциска Скорины также награждены и другие российские артисты. Среди них Надежда Бабкина, Филипп Киркоров, Виктор Дробыш. Об их планах по поводу награды пока не известно.