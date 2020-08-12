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Басков отказался следовать примеру Спивакова и сдавать полученный от Лукашенко орден

Речь идёт об ордене Франциска Скорины, его вручают за заслуги в гуманитарной сфере.

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Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российский певец Николай Басков решил не следовать примеру Народного артиста СССР Владимира Спивакова и отказываться от ордена Франциска Скорины, который ему в 2006 году вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом заявила Лайфу пресс-секретарь Баскова Марина Наумова.

Он не планирует отказываться от государственной награды, — рассказала она.

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Теперь они намерены снять побои и подать жалобу в МВД Белоруссии.

Напомним, отказавшись от ордена, Владимир Спиваков заявил, что ему теперь стыдно носить эту награду, и обвинил президента Белоруссии в жестокости.

Орденом Франциска Скорины также награждены и другие российские артисты. Среди них Надежда Бабкина, Филипп Киркоров, Виктор Дробыш. Об их планах по поводу награды пока не известно.

Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии появился новый вид протеста — живая цепь.

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