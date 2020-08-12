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"Белоруссия сползает в пучину хаоса". Порошенко и Яценюк призвали Лукашенко провести новые выборы

Оба призвали лидера соседнего государства прекратить насилие.

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Олигарх, один из организаторов так называемого Евромайдана, который закончился госпереворотом на Украине, а также экс-президент этой страны Пётр Порошенко записал видеообращение к лидеру Белоруссии Александру Лукашенко.

Он призвал власти Белоруссии прекратить насилие, освободить всех задержанных на акциях протеста и провести повторные выборы. По его мнению, сейчас страна "сползает в пучину хаоса и политической неопределённости".

Белорусы — традиционные друзья и партнёры украинского народа, искренние, дружелюбные и добропорядочные братья по крови и духу. Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благосостояния Украины, — заявил Порошенко.

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Неизвестные водрузили на монумент красно-белый флаг и плакаты с лозунгом.

Похожее обращение распространил также бывший премьер Украины Арсений Яценюк. Он заявил, что единственный выход для Белоруссии и самого Александра Лукашенко сейчас — повторные президентские и одновременные парламентские выборы.

Ранее с предложениями по урегулированию ситуации в Белоруссии выступили президенты Латвии, Литвы и Польши.

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