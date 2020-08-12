Статуя Жанны д’Арк в Париже "призвала" освободить Белоруссию

Напомним, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Однако сторонники оппозиции не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. В некоторых городах республики они сопровождались массовыми беспорядками и столкновениями с милицией. В первый день протестов было задержано около трёх тысяч человек. На второй день МВД республики отчиталось о задержании более двух тысяч человек.