Статуя Жанны д’Арк в Париже "призвала" освободить Белоруссию

Памятник командующей французской армии в годы Столетней войны Жанны д'Арк в Париже украсили белорусским флагом и лозунгом Free Belarus. Фото "обновлённого" монумента публикуют пользователи соцсетей.
Памятник Жанны Д’арк в Париже сейчас выглядит вот так.— TUT.BY (@tutby) August 12, 2020
Фото: symbalby, Instagram pic.twitter.com/F9VXd5CMa6
Напомним, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Однако сторонники оппозиции не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. В некоторых городах республики они сопровождались массовыми беспорядками и столкновениями с милицией. В первый день протестов было задержано около трёх тысяч человек. На второй день МВД республики отчиталось о задержании более двух тысяч человек.
К слову, сам Александр Лукашенко ранее заявил, что основные участники вспыхнувших после выборов массовых беспорядков — это безработные и уголовники. Он уверен, что они гуляют по улицам и проспектам "от безделья".
"Мама, на нас напали бандиты?" На акции протеста в Белоруссии силовики протаранили машину с ребёнком внутриПо словам матери малышки, омоновцы выбили стёкла и сломали зеркала машины дубинками, а сзади их протаранил военный автомобиль.
Тем временем кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая решила подать жалобу в ЦИК с требованием признать выборы недействительными. Таким образом, с итогами плебисцита выразили несогласие все кандидаты, кроме победившего Лукашенко.