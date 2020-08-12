"Мама, на нас напали бандиты?" На акции протеста в Белоруссии силовики протаранили машину с ребёнком внутри

На акции протеста в белорусском городе Гродно пострадала пятилетняя девочка. Как сообщает TUT.BY, на улице Советских Пограничников в автомобиль семьи Череухо сзади въехал военный внедорожник.

Мать малышки рассказала, что они с мужем и дочкой возвращались домой на машине. Поскольку центр Гродно был перекрыт, они решили поехать по улице, где проходила акция протеста автомобилистов. Муж попытался объехать стоявшие впереди "шкоду" с микроавтобусом и выехал на встречную полосу. Тогда, по словам Инны, к ним подбежали омоновцы, выбили стёкла и сломали зеркала машины дубинками, а сзади в их автомобиль въехала военная техника. Инна обернулась к дочери и увидела, что она вся в крови.

— Я не понимала, откуда кровь. Всё было как в тумане. Муж сразу хотел отвезти нас в больницу скорой помощи, она совсем рядом, но быстро подбежали люди и предложили подвезти. Дочка плакала — она очень испугалась. У мужа был рассечён лоб. Его сразу остановила милиция, повезла разбираться, только утром отпустили, — говорит женщина.

Малышке в больнице наложили четыре шва, у неё рассечение правой височной части примерно на два с половиной сантиметра и ушиб. Девочка не поняла, что произошло. По словам Инны, в больнице она спрашивала: "Мама, на нас напали бандиты?"